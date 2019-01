En vase er en vase er et ... slagvåben? Flove museumsansatte opdager, at de havde vendt antik kølle på hovedet

Ansatte på British Museum i London betegner det ikke ligefrem som deres stolteste øjeblik, men de er heldigvis uforfængelige nok til at dele det med os andre:

Under arbejdet med en aktuel udstilling med oldtidsgenstande fra Sumer, den historiske civilisation i det nuværende sydlige Irak, fandt de ud af, at en stentøjsvase i virkeligheden var toppen af en kølle.

Dermed havde museet i årevis ikke blot fejlformidlet, hvad genstanden var, men også vendt den på hovedet.

»Vi indså, hvor tåbelige vi havde været«, udtaler en af kuratorerne på udstillingen, Irving Finkel, til The Art Newspaper.

Det var under et besøg på Yale University i USA, at det gik op for museumsfolkene fra det britiske museum, at de havde taget fejl. For på Yale University havde man et lignende hovedstykke af en stentøjskølle, og det er for øvrigt en våbentype, som kendes fra flere perioder og kulturer, blandt andet det gamle Egypten.

Nu har toppen af det antikke slagvåben fået en plads i den nye udstilling ’No Man’s Land’, hvor den beskrives som toppen af en kølle fra den sumeriske bystat Umma fra ca. år 2400 før vores tidsregning.

I udstillingen har museet valgt at sammenstille antikke genstande fra den tidligst dokumenterede grænsekonflikt i området med fotos af de nuværende konflikter i samme region. Dermed kommer våbnet til at bidrage til fortællingen om menneskets »kroniske uformåen i forhold til at leve i fred inden for de grænsedragninger, man ellers er blevet enige om«, som kunsttidsskriftet beretter.

Udstillingen ’No Man’s Land’ kan ses indtil 27. januar i London.