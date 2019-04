Lystmord, hængte kvinder og korsfæstelse: Det er nemt at blive forarget på kunstudstilling om Tysklands vilde Weimartid

FOR ABONNENTER

Selv om kustoderne på Tate Modern i forvejen burde have nok at se til, har de nu fået endnu en opgave: De skal også informere om værker, publikum kan finde stødende. I alle tilfælde på museets udstilling af kunst fra Weimartiden i Tyskland, for her møder man på vej ind i udstillingens anden sal en advarsel om værker, der potentielt kan virke upsetting – samt en opfordring til at kontakte personalet for mere information.