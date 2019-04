Kunstnere genskaber historiske fotos: Se en ekstra gang på billedet – for det er ikke, hvad du tror

Alting er ikke altid, som det ser ud til. Eller som vi husker det. Nu vil to kunstnere udfordre vores syn og vores hukommelse ved at genskabe motiver, de fleste af os kender.

En stor, tung og mørkegrå røgsky stiger op fra den øverste del af et højhus. Et fly styrer direkte mod bygningen.

Du kender motivet. Du ved, hvad der kommer til at ske. Du skal bare høre datoen 11. september, og så kan du se det skelsættende billede for dig.

Nu vil to schweiziske kunstnere, Jojakim Cortis og Adrian Sonderegger, med vat, pap og andre artikler genskabe dette og andre historiske billeder i 3D for at udfordre vores syn på verden.

»Mange billeder er i virkeligheden en form for symbol på forandring«, forklarer Adrian Sonderegger til The New York Times.

»Hvis du kigger på historien, kan du se, at dette billede symboliserer netop denne periode eller slutningen på den«.

Og ud fra det perspektiv vælger kunstnerparret, hvilke billeder de genskaber.

Ud over ovennævnte billede fra angrebet på World Trade Center i 2001 har de også genskabt billeder af bl.a. tsunamien i Sydøstasien i 2004 – for at sætte fokus på naturkatastrofer og den måde, de påvirker os på. De har også arbejdet med et billede med fodspor på Månen, der handler om menneskets plads i universet.

Billederne, der kan tage flere måneder at lave, spiller på det, vi ser, og hvordan vi selv husker det originale billede.

For at minde os om, at det hele er en illusion, kan man i kanten af rammen se både værktøjet og rester af de materialer, der er blevet brugt til fremstillingen af værkerne.

»Vi var optaget af fiktion og virkelighed fra begyndelsen af vores samarbejde«, siger Adrian Sonderegger.

Billederne udstilles på det tyske kunstmuseum C/O Berlin frem til 1. juni, og du kan se et udpluk af dem her.