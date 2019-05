New York-kurator bliver chef for Art Hub Copenhagen

Helga Just Christoffersen skal stå i spidsen for ny stort anlagt kunstinstitution.

Den danske kurator Helga Just Christoffersen fra New Yorks prestigefulde New Museum vender hjem og bliver direktør for den stort anlagte kunstinstitution Art Hub Copenhagen.

Det oplyser den nye kunstinstitution til Politiken.

Med Helga Just Christoffersen får Art Hub Copenhagen ifølge bestyrelsesformand Tine Fischer ikke blot en chef med et stærkt internationalt netværk fra en ledende international formidler af samtidskunst.

»Vi har også fået en person, der kommer hertil med en afgørende vigtig ambition om at skabe et radikalt, nytænkende internationalt udviklingsmiljø på dansk grund og herigennem løfte dansk samtidskunst ud i verden«, siger Tine Fischer, der også er kendt som direktør og initiativtager bag filmfestivalen CPH:DOX.

Foto: Eric Wolfe Helga Just Christoffersen flytter tilbage til København efter knap 10 år i New York.

Helga Just Christoffersen flytter tilbage til København efter knap 10 år i New York. Foto: Eric Wolfe

Som Politiken skrev i januar, er Art Hub Copenhagen tænkt som en ny slags kunstinstitution, hvor kunstnere kan arbejde og udvikle deres karriere som del af et internationalt kunstmiljø i København.

Fondsmillioner bag

Projektet, der blev stiftet sidste år på initiativ af Bikubenfonden, flyttede i vinter ind i midlertidige lokaler i Kødbyen i København med støtte fra Københavns Kommune.

På sigt skal institutionen dog have endnu større rammer, der både kan huse atelierer og produktionsfaciliteter, besøgende internationale kunstnere og samarbejder mellem erhvervsliv, forskere og kunstnere, lyder planen.

Sidstnævnte samarbejder har Novo Nordisk Fonden specifikt støttet med 2 millioner kroner oven i de 26 millioner, Bikubenfonden indtil videre har sat af til at drive hele projektet de første år.

Helga Just Christoffersen koordinerede arbejdet med Den Danske Pavillon ved den 54. Venedig Biennale i 2011 og ledede samme biennales eget team under den 55. udgave i 2013. På New Museum har hun kurateret udstillinger med blandt andre Louisiana-aktuelle Pipilotti Rist, kinesiske Cheng Ran og Marianna Simnett, der for tiden kan ses på Copenhagen Contemporary.

»Jeg glæder mig til at bidrage til en stærk og voksende kunstscene, til at investere i kunstneres proces og udsagn og til at skabe en nytænkende institution for dansk og international samtidskunst«, siger Helga Just Christoffersen.

Hun tiltræder direktørstillingen på Art Hub Copenhagen 1. juli.