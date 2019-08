Ung skulptør langt fra internettet: »Alle kunstnere har selv valgt deres arbejde. Det er ikke synd for nogen af dem«

Det er aldrig en sejr at lave en skulptur, siger den unge billedhugger Fredrik Tydén. For ham er det vigtige at forlige modsætninger, som mellem håndens arbejde og det, der sker, når man skanner og digitaliserer en form.

FOR ABONNENTER

Faktisk var det billedhuggeren Fredrik Tydéns forslag: at interviewet med ham skulle finde sted netop i Den Kongelige Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus. Med andre ord blandt de mere end to tusind afstøbninger af skulpturer fra antikken til 1600-tallet, der for tiden gemmer sig for offentligheden. Pakhuset er normalt lukket for publikum, og hele samlingens skæbne er uvis.