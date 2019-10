Han er allerede en af Danmarks mest magtfulde direktører. Nu får han endnu et museum under sig. Er det for meget?

Den kommende direktør for Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg skal fremover referere til direktøren for Louisiana, Poul Erik Tøjner. Det er en ledelseskonstruktion og en magtkoncentration, som har vakt både overraskelse og undren. Og ikke uden grund. For noget lignende har man blandt så store danske museer ikke oplevet før. Med denne ændring i Kunstens ledelse får Tøjner, en af landets i forvejen mest magtfulde kulturpersonligheder, endnu mere magt og indflydelse. Får han også for meget?

Sagen er, at Tøjner har gjort det rigtig godt i Humlebæk. Ellers ville Louisiana ikke være landets suverænt bedst besøgte kunstmuseum med 755.584 besøgende i 2018, cirka dobbelt så mange besøgende som Statens Museum for Kunst og mere end ti gange så mange gæster som Kunsten i Aalborg. Dermed er Louisiana blevet det succesfulde brand, som bestyrelsen for Kunsten åbenbart gerne vil have aktier i. Med svigtende bevillinger og permanente omprioriteringsbidrag er det danske museers forbandede pligt at være mere populære. Ellers bliver der ingen penge at lave store udstillinger for. Og med både færre og dårligere udstillinger begynder rundfarten i den onde cyklus.