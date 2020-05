En ægte foregangsmand: Han skar store huller i bygninger og stegte pattegrise til New Yorks hjemløse

'Day's End' kaldte Gordon Matta-Clark sit projekt fra 1975, hvor han hen over sommeren skar smukke runde og sejlformede huller i et pakhus fra 1800-tallet. Hans vision for værket, som i parentes bemærket var ulovligt og af myndighederne opfattedes som vandalisering, var at skabe »et tempel for sol og vand«. Foto: Gordon Matta-Clark, © The Estate of Gordon Matta-Clark / Artists Rights Society (ARS), New York Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner