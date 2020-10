Ej, hvor er det et pænt ma ... Det er et falskneri, din odder!

22 ud af 600 malerier med russisk avantgardekunst fra Museum Ludwigs samling i Köln er nu afsløret som falsknerier. Men hvorfor så ikke få noget ud af dette vel i og for sig skuffende faktum?

I hvert fald har museet nu skabt en udstilling: ’Russian Avant-Garde at the Museum Ludwig: Original and Fake’, som indtil 3. januar fremviser russisk avantgardisme – eller det, der ligner ... Udstillingen omfatter 49 malerier, hvoraf knap halvdelen altså er blevet solgt under foregivende af, at de er malet af en kendt kunstner.

Det er ikke noget nyt, at der findes falsk russisk avantgarde på markedet. Fordi Sovjetunionen bandlyste avantgarde til fordel for hymniske maleriske besyngelser af femårsplanen og den djærve russiske folketone, forsvandt mange af genrens store værker for blot at dukke op flere år efter i Vesten, tit med tvivlsomme informationer om oprindelsen.

Rita Kersting, museets direktør og kurator på udstillingen, siger til avisen The Guardian:

»Der er vidunderlige billeder i samlingen, og vore besøgende regner jo med, at det, der hænger på væggene her, er autentisk. Vi har længe haft flere af billederne under mistanke, og dette er et forsøg på at tage publikum med ind i diskussionen«.

Nogle af de falske malerier hænger lige ved siden af verificerede, ’ægte’ malerier af kunstnere som El Lissitskij, Natalja Gontjarova og Ljubov Popova. På den måde kan museets gæster selv vurdere, hvad kvalitet og originalitet er for nogle størrelser.

»Hvis man hænger en autentisk Gontjarova op ved siden af en tvivlsom, skal man ikke være særlig trænet for at se forskellen«, siger kunsthandleren James Butterwick til The Art Newspaper.

Normalt arkiveres falsknerier i museets fjernlager, og der kan de udstillede værker også sagtens risikere at ende.