SMK har brug for din hjælp: Ved du, hvem der har malet det her?

På et af Statens Museum for Kunsts malerier er en ung kvinde i gang med at købe kniplinger af en ældre herre.

Oliemaleriet er dateret til omkring 1800, og man ved også, at det hedder ‘Gadescene i København ved år 1800. Piskebåndsjøden sælger en knipling til en ung pige’. Til gengæld aner museet ikke, hvem der har malet det.

Derfor har SMK nu bedt om hjælp til at identificere kunstneren.

Med en kyssesmiley og en emoji med detektivhat og lup inviterer museet sine facebookfølgere til at finde deres »indre kunstdetektiv« frem og give en hånd med at finde ud af, hvem i alverden der har malet ‘Gadescene i København’.

»Værket er dateret til omkring 1798-1802. Det er et oliemaleri, der fylder 45.5x39 cm – mere ved vi ikke«, skriver Statens Museum for Kunst (SMK) i deres opslag på det sociale medie.

Når man er ansat på et museum, går man meget op i at kunne dokumentere, hvad det egentlig er, man har i sine magasiner. Det siger overinspektør på SMK Peter Nørgaard Larsen i radioprogrammet ’Kulturen på P1’ hos DR.

»Det er ikke så rart at have noget liggende, som man ikke ved hvad er, for det sætter begrænsninger for, hvad man kan bruge det til. Det ligger som død kapital i vores magasin, indtil nogen finder ud af, hvad det her er for noget«, siger han til DR.

I kommentarsporet på Facebook mener flere, at billedet er malet af kunstneren Nicolai Abildgaard (1743-1809).

»Ser ud som Abildgaard. Han var nyforelsket i 1799 i en yngre kvinde. Måden hendes kjole falder på og hendes fod i den spidse sko ligner Abildgaard«, skriver en for eksempel.

Men det tror kunsthistorikeren Christian Claudio Apostoli ikke på, siger han til DR. Der er nemlig noget »usikkert og famlende« over maleriet, så derfor mener han, at der må være tale om en mere uprøvet kunstners værk.

Det kunne ifølge Apostoli være en tidligere elev hos Nicolai Abildgaard, maleren C.G. Kratzenstein Stub (1783-1816), der ifølge kunsthistorikeren var påvirket af Abildgaards »maleriske ideal«.