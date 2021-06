Aktivistisk kunstner placerer kæmpe fuglebur ved mondænt engelsk palads

Så har Ai Weiwei igen erobret en plads i avisernes spalter, denne gang i England. I Blenheim Palace, et monumentalt herresæde i Oxfordshire, har den 64-årige kinesiske kunstner og filminstruktør fået rejst en over syv meter høj konstruktion, som kan minde om et kæmpemæssigt forgyldt fuglebur.

Selve ’Gilded Cage’, som konstruktionen kaldes, blev første gang vist i Central Park i New York for fire år siden. Om det symbolske værk har kunstneren udtalt til avisen The Guardian, at det ikke specielt handler om demokrati, men om kunst som et udtryk for vores måde at leve på. Globale problemer som migration og flygtningekrise kommer også op til overfladen, når man søger at tolke værket i en international kontekst. For hvis vi taler om bure, taler vi også om indespærring og behovet for frihed.

I en kultur, hvor den største opmærksomhed tilfalder den kunst, der også tør have en politisk dagsorden, har navnet Weiwei fået en særlig klang. Ved flere lejligheder har han vakt betydelig opsigt ved at kritisere menneskerettighederne i Kina.