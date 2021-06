Tusindvis af aktivister vil have Jeff Bezos til at spise ... Mona Lisa?

Glem underskriftindsamlinger til fordel for klimaet, bedre ældrepleje og en satsning på uddannelserne. Her kommer med initiativtagernes egne ord »den vigtigste underskriftindsamling i moderne tid«:

»Vi vil have Jeff Bezos til at købe og æde ’Mona Lisa’«.

Sådan lyder overskriften på en indsamling, som over 9.000 mennesker i skrivende stund har sat deres navn på. De vil have Amazons stifter og direktør, Jeff Bezos, til bruge nogle af sine mange milliarder på at vriste et af verdenshistoriens mest berømte malerier, Leonardo da Vincis ’Mona Lisa’, ud af hænderne på den franske stat for at, ja ... spise det.

I en tid, hvor en gif af en kat med en hindbærsnitte som krop netop er solgt for 3,7 millioner kroner som såkaldt NFT, er en underskriftindsamling som denne ikke det mærkeligste, der er sket på internettet. Men det er måske deropad.

Indsamlingens eneste overtalelsesforsøg er den nærmest nihilistiske sætning:

»Ingen har spist Mona Lisa endnu, og vi føler, at Jeff Bezos er nødt til at tage et standpunkt og få det her til at ske«.

Om det med at give kunstværker ny form kan lede nogen vegne, er der flere svar på. I 2018 vurderede en kunsthandler, at gadekunstneren Banksy forøgede værdien af et af sine værker med mindst 50 procent, da han makulerede det, få øjeblikke efter at det var solgt på auktion for over 6 millioner kroner.

Omvendt forsvandt værdien af værket ’Comedian’ i 2019, da en performancekunstner fortærede det. Værket var en banan tapet fast til en væg og var lige solgt for 750.000 kroner.

En ny banan blev dog hurtigt sat i den oprindelige frugts sted. Om det samme ville kunne lade sig gøre, såfremt Jeff Bezos rent faktisk beslutter sig for at fortære ’Mona Lisa’, er dog tvivlsomt. Som verdens rigeste mand kan han nok lidt mere end de fleste af os andre, men at genskabe ’Mona Lisa’ er måske alligevel for meget at bede om.