Sulten kunstner spiser banan til en værdi af 1 million kroner og kickstarter stor diskussion om kunst

Hvor meget kommers kan en banan tapet fast til en hvid væg skabe?

Ikke meget, skulle man tro, men så kan man godt tro om igen.

I løbet af de seneste dage har netop de komponenter været det mest omtalte kunstværk ved en af verdens største kunstmesser, Art Basel Miami.

Værket ’Comedian’ af den italienske kunstner Maurizio Catellan består ganske simpelt af en banan indkøbt i et supermarked i Miami og sat fast til væggen på galleriet Perrotins stand på messen med et stykke tape, og et skilt afslører, at prisen på værket er omkring 1 million kroner.

Nu er værket blevet endnu mere omtalt, fordi en anden kunstner, David Datuna hedder han, har pillet bananen ned fra væggen og spist den. Han kalder sin performance ’Hungry Artist’ og skriver sig ind i en lang tradition af kunstinterventioner, hvor et værk er blevet ændret på den ene eller anden måde uden den oprindelige kunstners accept. Kendte eksempler er folk, der har tisset i Marcel Duchamps berømte urinal ’Fountain’, og John Lennon, der i 1966 tog en bid af Yoko Onos værk ’Apple’, der består af et æble på en piedestal.

»Jeg elsker Maurizio Cattelans kunstværker, og jeg elsker virkelig den her installation. Den er meget smagfuld«, skriver Datuna på Instagram under en video, hvor han spiser bananen.

Inden Datunas happening kørte diskussionen om værket på, om det overhovedet kunne omtales som kunst. Og om det i så fald var god kunst. Om det var kejserens nye klæder, om Catellan, der her for første gang i 15 år udstiller et nyt værk på en messe, har begået en mesterlig popkulturel kommentar til de rige samlere, som køber alt uanset prisen, hvis bare navnet er det rigtige – og som alligevel ikke aner, hvad en banan skal koste – eller om han denne gang simpelthen er for plat.

For kan en banan til 30 cent og et stykke gaffertape med en kunstners mellemkomst virkelig blive omkring 1 million kroner værd?

Værket har ikke alene været centrum for kunstteoretiske diskussioner, men det helt store trækplaster på kunstmessen. Det i en sådan grad, at det på et tidspunkt måtte pilles ned, fordi der var for stort pres på galleriets stand, og fordi galleristen var bange for, at de andre kunstværker tog skade.

Foto: Eva Uzcategui/Ritzau Scanpix En kvinde lader sig fotografere foran Cattelans værk, inden det først blevet taget ned på grund af det store pres fra publikum og siden spist som en

’Comedian’, som findes i fem udgaver i alt, blev solgt, allerede inden messen åbnede for offentligheden.

At det nu spiste værk allerede er solgt, betyder ikke noget, siger galleristen Emmanuel Perrotin, som repræsenterer Catellan. Værket kommer med en anvisning til køberen om at skifte bananen ud hver 7.-10. dag, og ifølge galleristen havde han sådan set selv spist et af værkerne i dagene inden.

Galleristen lukkede også Art Basel Miami ned, idet han pillede bananen ned fra væggen og spiste den.

Maurizio Cattelan har flere gange før præsteret at skabe røre om sine minimalistiske og ofte ironiske værker. Blandt andet skabte det stor opmærksomhed, da han installerede værket ’America’ på Guggenheim i New York. Værket er et fuldt funktionsdygtigt toilet i 18 karat guld, som kunstneren anbefalede de besøgende at anvende. Gaffertapen er også et materiale, han tidligere har arbejdet med. Mest berømt, da han i 1999 udstillede galleristen Massimo De Carlo tapet fast til væggen i sit eget galleri under titlen ’A Perfect Day’.

Galleriet har ikke været sent til at udnytte opstandelsen og har oprettet en instagramkonto kun til Catellans bananværk og kommentarer til det.