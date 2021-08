Klik, klik, kunst: Israelsk robot laver unikke værker til dig på under to minutter

Kunst kræver hjerteblod, komplekse tanker og masser af tid. Bare ikke, hvis du lader en computer fremstille værkerne.

Ved at bruge kunstig intelligens har firmaet Artifly udviklet en platform, der i løbet at få minutter kan skabe et unikt kunstværk baseret på dine egne ønsker og smagspræferencer.

På Artiflys hjemmeside scroller brugeren igennem en række billeder med forskelligt udtryk, klikker på sine favoritter, og få sekunder senere har den kunstige intelligens kreeret et unikt kunstværk med et udtryk, der spejler brugeres smag. Det skriver kunstmediet Artnet.

Klikker man videre, får man kunstværket præsenteret i noget, der ligner en stue fra et Ikea-katalog, hvorefter man kan justere størrelsen, så det passer til hjemmet – og få det printet ud på et lærred, som var det et klassisk maleri. Ifølge Artiflys hjemmeside starter priserne ved omkring 180 kroner for et værk.

Ben Kovalis, som startede Artifly sammen med to barndomsvenner fra Israel, siger dog, at det ikke er virksomhedens mål at erstatte menneskelige kunstnere med robotter. »Bestemt ikke, først og fremmest fordi vi ikke tror, at det er muligt at erstatte kunstnere. Det her er bare noget, der er med til at forbedre kunst«, fortæller han til Artnet.

Kunstnere har i flere år arbejdet med værker, som er skabt med kunstig intelligens, også kendt som AI (artificial intelligence). Og i 2018 kom der for alvor hul på bylden.

Her solgte auktionshuset Christie’s værket ’Portrait of Edmond de Belamy’ for 432.000 dollars (2,7 millioner kroner). Ifølge Christie’s var ’Portrait of Edmond de Belamy’ det første AI-værk, der blev solgt på auktion, og prisen var næsten 45 gange højere end auktionshusets vurdering.

Portrættet af den fiktive Belamy-figur er skabt af kunstnerkollektivet Obivous, som ifølge Christie’s brugte data fra mere end 15.000 portrætter for at skabe et billede, der skulle fremstå så autentisk som muligt.

Det var netop rekordsalget hos Christie’s, der fik folkene bag Artifly til at kigge nærmere på algoritmens potentiale.

Ben Kovalis mener, at der stadig er et stykke vej, før vi for alvor er i stand til at sætte pris på kunst, som er skabt ved hjælp af kunstig intelligens.

»Til at starte med kan folk godt være lidt skræmte. De har hørt om selvkørende biler, men at se en kunstig intelligens, der skaber kunst, er den vilde verden«, siger han til Artnet.