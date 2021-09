Udstilling på Arken er et billede på den forførende kraft, en blomst besidder

Barndommen var fuld af blomster. Vi pustede til mælkebøtter i frø. Bandt kranse af de små bellis i græsset og sagde »He loves me, he loves me not ...«, mens vi plukkede kronbladene af, et for et.

Jeg katapulteres tilbage i tid på Arken foran Alhed Larsens maleri ’Blomster i et vindue’ fra 1914. Det hang i min nu afdøde farmors hjem i form af en plakat fra en udstilling, der hed ’Dagens lys’, så vidt jeg husker. Måske fra Faaborg Kunstmuseum, hvor maleriet kommer fra.