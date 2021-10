Anmeldelse: Der venter en stor oplevelse på ARoS, hvor supermalers kunst hænger

»Er der nogen forskel på den måde, du maler solen på, om den står op, eller om den går ned?« spørger en dame i Mike Leighs topnice og ganske korporligt harkende film, ’Mr. Turner’ fra 2014 om maleren J.M.W. Turner. »Indeed« svarer han og forklarer lidt om vejrforhold, dis og lysets forgængelighed, inden han sender en ordentlig snotklat mod lærredet, som han så tværer rundt med en klud.

Min største opfordring er, at når du går på ARoS for at se den nye, dramatiske og spektakulære udstilling, ’Sun is God’, med 24 oliemalerier og 80 akvareller indlånt fra museet Tate i London, så gå så tæt på malerierne, som museumsvagterne tillader det. Lad være med at betragte malerierne som abstrakte tegn på, at her hænger et Turner-maleri. Lad være med blot at betragte malerierne på afstand opfyldt af ærefrygt over, at det her er noget af den fineste kunst, som er blevet skabt på de britiske øer.