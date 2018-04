Seks hjerter til Picasso i London: En forrygende, rystende og vanvittig stor oplevelse Sex, vold og verdenskunst fylder Tate Modern i London, hvor en ny udstilling fokuserer på blot et enkelt år i Picassos produktion. For der skete en hel del for Pablo Picasso i året 1932. Nok til at fylde ti sale på museet.

FOR ABONNENTER Et eneste år tog det Picasso at skabe værker nok til nu at fylde ti sale på Tate Modern i London. Og det er ikke bare værker. De fleste af de over 100 udstillede malerier, skulpturer og værker på papir er mesterværker, som ’Girl before a Mirror’, der ellers sjældent forlader Museum of Modern Art i New York. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind