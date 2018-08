Anmeldelse af udstillingen: Som lagt på med pudder Udstilling på Den Hirschsprungske sætter fokus på pastelmaleriet.

FOR ABONNENTER

Udstillingen ’Forført af farver’ er ikke større, end at den lige kan være i Havesalen på Den Hirschsprungske. Men den fortjener et nærmere blik, for dens indhold er sjældent tilgængeligt for længere tid ad gangen. For pasteller er skrøbelige, som regel af ældre dato, tåler ikke meget lys og slet ikke blæsevejr. Tilmed er de ofte fremstillet af kvindelige kunstnere.