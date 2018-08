Det er svært ikke at blive både en smule skuffet og forvirret over ny udstilling på Rønnebæksholm Det er først til sidst, man opdager, at udstillingen ‘En kort historie om abstraktion’ handler om inspirationskilder for den kunstner, der har iscenesat udstillingen.

FOR ABONNENTER Det er efterhånden en del år siden, man ofte hørte kunstnere beklage sig over kuratorer, der fik mere opmærksomhed end de udstillende kunstnere, og som behandlede værkerne som brikker i kuratorens eget billede. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind