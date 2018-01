Folketingets røde partier er nu også parate til at skære i DR S og SF har vendt ren modstand imod at spare på DR til en grad af accept. De vil gå langt for at være med i det nye medieforlig, vurderer analytiker.

For blot et år siden var det noget nær utænkeligt, at Folketingets røde partier ville gå med til at skære i Danmarks Radio ved de snarlige medieforhandlinger.

Det er det ikke længere. I efteråret sagde først Socialdemokratiets Mogens Jensen, at DR’s budgetter ikke var »støbt i beton«. Og nu melder også SF sig klar til at gå ind på den sparedagsorden, flere blå partier har tampet for i årevis. Dog slet ikke i det omfang, for eksempel Dansk Folkeparti forestiller sig, siger SF’s mediepolitiske ordfører, Jacob Mark.

Er du ikke med i forliget, har du ingen indflydelse. Derfor vil partier gå meget langt i retning af at bøje deres hidtidige synspunkter

»Vi tror godt, man kan spare 5 procent og stadig have et stærkt DR. Her spiller vi i SF realistisk ind i debatten ved at sige, at vi gerne diskuterer besparelser, hvis de går til anden public service og ikke de skattelettelser, som bliver diskuteret i regeringen. Og jeg mener stadig, det er helt hovedløst at skære 25 procent, som DF vil, for det vil gå markant ud over kvaliteten«, siger ordføreren, som også ønsker større offentlighed om, hvordan DR faktisk bruger pengene tilsvarende andre offentlige institutioner. Det er alt for svært i dag at få indblik i, mener han.

Alt i alt en markant ændring af retorikken i forhold til tidligere, så hvad er der sket?

»Det er en tilpasning til forhandlingssituationen at sige, at vi gerne vil diskutere realistisk, om man kan spare på Danmarks Radio. Men den skyldes også, at vi selv har nogle ønsker om at prioritere public service for børn og unge højere end i dag og prioritere lokaljournalistikken højere. De penge skal findes et sted, og der tror vi på, at de kan findes ved en mindre procentuel besparelse på DR«, siger Mark.

Også Mogens Jensen gentager i dag åbenheden over for at skære i DR:

»Vi er villige til diskutere DR’s økonomi og kan også godt selv se nogle felter, hvor der er behov for at styrke public service andre steder end i DR«, siger kulturordføreren, som blandt andet peger på TV 2 Regionernes udfordringer med digitalisering.

For både S og SF vil det dog være ganske afgørende, at pengene bruges til andre public service-formål og ikke for eksempel ender med at finansiere skattelettelser, et forsvarsforlig eller andre pengekrævende ønsker uden for området, understreger de begge.

Vil gå langt for forlig

Flere års borgerligt pres på DR har flyttet centrum i debatten, så det i dag ikke diskuteres om, men hvor meget der skal spares, angiver medieanalytiker Lasse Jensen. Og når de røde partier nu rykker positionerne, skyldes det også, at medieforliget er adgangsbillet til en række centrale beslutninger de følgende år, vurderer han:

»Der vil være store ting, der skal besluttes efter forliget. Danmarks Radio skal have en ny bestyrelse og – hvem ved –måske også en ny generaldirektør. Der skal måske udnævnes et meget magtfuldt public service-nævn og i øvrigt træffes løbende beslutninger om det ene, det andet og det tredje. Men er du ikke med i forliget, har du ingen indflydelse. Derfor vil partierne gå meget langt i retning af at bøje deres hidtidige synspunkter«, siger Lasse Jensen.