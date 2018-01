Åh Sanne, Sanne, Sanne: 'X Factor' har endelig fået 'X Factor' i dommergruppen

Af primtal at være er det her en ordentlig kleppert: Over 23 millioner cifre, der ser ud til at ville fylde sådan omtrent 65.000 sider, hvis du fik den idé at printe dem ud i almindelig tekststørrelse.

Det er verdens største. Og det er lige fundet efter en fælles indsats af det, man vel uden at krænke nogen alt for meget kan kalde en gruppe meget, meget engagerede talnørder.

De er samlet i gruppen Den Store Internet-Mersenne Primtalssøgen, Gimps. Mersenne henviser navnet på en fransk matematiker og munk, Marin Mersenne, der mestendels er kendt for sin indsats for at finde en formel, der kunne generere primtal.

Talmagikerne satte en computer på overarbejde. Ifølge 'gimperne' tog det den 51-årige amerikanske ingeniør Jonathan Paces computer seks dage at beregne sig frem til det nye primtal, gruppen for nemheds skyld – og tak for det! – kalder M77232917.