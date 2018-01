Kontant melding fra Socialdemokratiet: Nu må DF og andre partier pege på, hvor der faktisk kan spares i DR Det vil gå hårdt ud over DR's programmer, hvis der skæres 25 procent, som Dansk Folkeparti ønsker, viser en ny økonomisk analyse af DR.

Den hårde debat om DR fortsætter, efter at kulturminister Mette Bock (LA) i dag offentliggjorde en omfattende økonomisk analyse af økonomien i DR, som konsulenter fra KPMG og Struensee & Co. har været inde over.

Den økonomiske analyse gennemgår systematisk, hvad DR bruger sine penge på og viser blandt andet, at DR har næsten 1 milliard kroner i faste udgifter. De resterende små 3,2 milliarder kroner går til programindhold, og heraf bliver kun omkring 5 procent brugt på indkøb af udenlandsk indhold såsom amerikanske film og tv-serier.

Opgørelsen viser samtidig, at 1,5 milliarder kroner af programudgifterne går til det private marked. Det er blandt andet betaling for at få lavet programmer som eksempelvis ’X Factor’, rettighedsbetalinger til musikere og kunstnere, betaling af freelancere, indkøb af færdige programmer og støtte til dansk film.