Ny sag om grænseoverskridende adfærd får Youtube til at indrømme fejl Videodelingstjenesten erkender, at man ikke har gjort nok for at holde styr på sine youtubere. Og tjenesten løfter igen-igen pegefingeren over for de unge indholdsproducenter.

De er unge. De har millioner af følgere på Youtube. Og så er de uhyrligt vanskelige at styre.

Youtubere, som poster videoer på den Google-ejede videoplatform, bliver gang på gang taget i at overskride grænserne på tjenesten.

Den svenske youtuber Felix Kjellberg med aliasset PewDiePie kaldte en modspiller i en liveudsendelse af et skydespil for »nigger« og blev anklaget for racisme. PewDiePie, der har over 50 millioner følgere, delte også en video, hvor han via en anden nettjeneste betalte to indiske mænd for at lave et skilt med teksten »død over alle jøder«.

Og senest har Youtube sendt amerikanske Logan Paul i skammekrogen og midlertidig suspenderet hans populære profil på Youtube, fordi han delte videoer, hvor han mishandlede en død rotte og en levende fisk.

For langsom reaktion

Det var langt fra første gang, Logan Paul gav Youtube hovedpine, og Youtube erkender nu i en pressemeddelelse, at tjenesten har reageret for langsomt og utilstrækkeligt.

»Tidligere oplevede vi, at vores reaktioner i nogle af disse situationer var langsomme og ikke altid handlede om at varetage det bredere fællesskabs tarv«, skriver selskabets produktchef Ariel Bardin i pressemeddelelsen.

Sagerne får den amerikanske videotjeneste til endnu en gang at opdatere retningslinjerne for youtuberne, der ikke bare skal leve op til de generelle regler på Youtube, men også en række specifikke guidelines, som gælder dem, der bruger platformen i professionelt øjemed. Youtube fremhæver således en række sanktionsmuligheder, som tjenesten vil gøre brug af i forsøget på at tæmme de grænsesøgende youtubere.

Hvis youtuberne overskrider retningslinjerne, vil man for eksempel fratage dem muligheden for at blive anbefalet af andre brugere. En anden sanktionsmulighed, fremhæver Youtube, er at fjerne annoncer fra deres videoer. En sanktion, som Youtube har gjort brug af flere gange.

»Vores ultimative mål her er at strømline vores respons, så vi kan træffe bedre og hurtigere beslutninger og kommunikere dem klart«, skriver produktchef Ariel Bardin.