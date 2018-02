TV 2 vil fange unge med korte videoindslag De store følelser rulles ud, når TV 2’s nye satsning Echo skal forsøge at fange de unges opmærksomhed. Men der sigtes i højere grad mod mange seere end reel oplysning, lyder kritikken.

Hvad er det helt præcist, de unge vil have?

Det er ikke altid lige nemt at finde ud af. Men noget tyder på, at de vil have korte videofortællinger med ægte følelser fra virkelige mennesker, der er jævnaldrende med dem selv. Og så skal historierne ligge digitalt på Facebook og Instagram. For det er der, de unge befinder sig.

Sådan lyder ræsonnementet fra redaktionschef for TV 2’s nye ungesatsning ECHO, Marie-Louise von Holstein.

»Vi kan se, at det især er de 20-30-årige, der forsvinder fra flow-tv. Det er den målgruppe, som vi har allersværest ved at få fat i, derfor er vi nødt til at gøre noget«, siger hun med henvisning til, at det netop er denne aldersgruppe, som ECHO forsøger at nå ud til.

»Nøgleordet er, at når man ser videoerne, skal seeren tænke »gid det var mig« eller »pyha, godt det ikke er mig«

Med lanceringen af det nye medie skal mikrofonen tages fra voksne politikere og ældre eksperter og rækkes til de unge, som kan sætte ord og følelser på aktuelle nyheder. Minimum én gang om dagen vil TV 2 ECHO lægge video, typisk af to minutters varighed, ud på sociale medier som Facebook og Instagram.

»Nøgleordet er, at når man ser videoerne, skal seeren tænke »gid det var mig« eller »pyha, godt det ikke er mig«. De skal tænke, »det er godt nok barskt«, eller »det kender jeg godt, for de tanker, går jeg også selv med««, fortæller Marie-Louise von Holstein og tilføjer, at målsætningen med den slags er at aktivere seerne og skabe interaktion.

Medie med mange mangler

Og selv om det i udgangspunktet kan virke som »en god måde at få en krog i folk«, er det mediefundament for tyndt og mangelfuldt i forhold til de public service-forpligtelser, som TV 2 er underlagt. Det mener Kirsten Drotner, der er professor i medievidenskab ved Syddansk Universitet og forsker i børn, unge og medier.

»Den her lanceringsform indbyder primært til massevis af klik, der kan skabe trafik til hovedkanalen. Dermed risikerer TV 2, at de ikke opfylder deres public service-forpligtelser, fordi man i højere grad skaber nogle historier, som lægger op til likes og delinger, snarere end det handler om at give unge en større indsigt i aktuelle problemstillinger og nyheder, som skal dækkes«, siger hun.

Men hensigten med TV 2 ECHO er da heller ikke at konkurrere med moderkanalens egne satsninger, forklarer redaktionschefen for mediet. Marie-Louise von Holstein understreger, at man ikke kan betragte ECHO som et selvstændigt medie.

»Det giver ingen mening alene at vurdere ECHO. Vi er blot en lillebitte fisk i den store brand, der hedder TV 2. Og dem skal vi da bestemt ikke konkurrere med. Ligesom Zulu og Charlie er vi bare et subbrand til TV 2«, siger hun og tilføjer, at ECHO tilbyder sin egen fortolkning af public service-begrebet.

Vi skal sørge for at være klar til at følge med udviklingen Marie-Louise von Holstein, redaktionschef for TV 2’s nye ungesatsning ECHO

Selv om ECHO nu er klar til at gå i luften, betyder det ikke, at selve produktet eller formatet ligger fast i sin nuværende form, siger Marie-Louise von Holstien. Hun understreger, at mediet er et innovativt projekt, der hele tiden skal være klar til at gentænke sig selv.

»Vi har gjort os nogle tanker om, hvad der forhåbentlig taler til målgruppen. Men der er ikke noget, som ligger helt fast. Vi skal sørge for at være klar til at følge med udviklingen«, siger hun og tilføjer: »Det kan sagtens være, at ECHO ser anderledes ud om to måneder«.

Det ligger dog fast, at videohistorierne fra TV 2 ECHO ikke vil være klassiske nyheder eller ungdoms-tv, men aktuelle journalistiske historier, som udkommer på TV2.dk, TV 2 Play, Instagram og Facebook.

Men netop beslutningen om at udkomme på Facebook, når man ønsker at appellere til aldersgruppen 20 til 30 år, undrer professor i medievidenskab, Kirsten Drotner. Hun forklarer, at de unge i stigende grad søger væk fra det populære sociale medie.

»Man kan sige, at Facebook efterhånden er en midaldrende familieplatform, som ikke nødvendigvis er der, hvor de unge først søger hen. Så valget af platform er ikke helt i tråd med den målgruppe, som TV 2 gerne vil nå«, siger Kirsten Drotner.