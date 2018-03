Vi spørger: Er det nødvendigt at lave medier, som er særligt rettet mod unge? Nye medier til unge skyder frem for tiden – senest TV 2’s nye satsning, Echo, som laver korte indslag rettet mod 20-30-årige. Men er der behov for at tale et særligt sprog til de unge?

Foto: PR-foto

Benjamin Kürstein, chefredaktør på Format:

»Det er meget nødvendigt. Alle tal viser, at de digitalt indfødte fravælger de etablerede medier. Det er ikke, fordi de unge mangler interesse for, hvad der rører sig, men de har nogle andre krav til, hvordan de skal kunne bruge medier, og det er det, som vi på Format forsøger at passe ind i«.

»Vi skal selvfølgelig ikke glemme at lave journalistik og bare give folk det, de gerne vil have. Men vi skal være bedre til at lave journalistik om de ting, som rent faktisk interesserer brugerne. Og det, tror jeg virkelig, har manglet hos de etablerede medier«.

»For mig at se bekræfter interessen for vores medie, at der er efterspørgsel på et anderledes medieindhold, som er mere i sync med der, hvor en 25-årig ser verden fra. Og jeg føler mig ret overbevist om, at vi taler til nogle, som ellers ikke ville have benyttet sig af journalistiske medier«.

»Jeg tror, at mange medier har været for selvtilstrækkelige og hvilet på laurbærrene i for mange år. Man har opbygget en kultur, hvor de fleste ideer er kommet indefra, i stedet for at se på de behov, der har været derude, især hos de unge brugere«.

»Jeg vil gerne understrege, at de gamle medier stadig har rigtig meget kvalitetsjournalistik. Man har måske bare glemt, hvem man laver det for«.

Foto: Joachim Adrian

Rune Lykkeberg, chefredaktør, Information:

»Nej. For som jeg ser det, er der to typer af ungdomsmedier. Du har de ungdomsmedier, der udspringer af de etablerede medier, og som minder om den gamle onkel med gulduret, der sætter sig over til børnebordet med en omvendt kasket på for at blive ligesom dem«.

»Omvendt har du de andre ungdomsmedier, hvor det er de unge, der sætter sig over til de voksne og fortæller dem, at de ligesom den gamle onkel interesserer sig for, hvad der rører sig«.

»De gamle medier skal ikke tale til de unge, som om de er en målgruppe, der kun er optaget af sig selv. De etablerede medier skal til gengæld lade sig inspirere af de unge medier, hvor de unge selv er afsendere. Det er den måde, vi fornyr og udvikler journalistikken på«.

»Mit indtryk er, at unge er optaget af, hvad der sker ude i verden. De interesserer sig for Bernie Sanders og global opvarmning. De er optaget af det, som de gamle ved noget om. De gamle skal modsat forstå, hvordan de er gode autoriteter for de unge. Og det er de gamle ikke, når de laver målrettede medier, hvor de taler til de unge, som om den yngre generation kun er optaget af sig selv. De gamle skal tage ved lære af de unges egne medier og finde ud af, hvordan de bliver autoriteter for de unge på en ny måde«.