Før valget: Putins Rusland angriber retten til at ytre sig på det frie internet Det russiske styre har frem mod valget næste søndag strammet grebet om borgernes frihed til at ytre sig på nettet. Styret opfatter sociale medier som en trussel mod dets stabilitet, siger eksperter.

Rusland er suverænt det land i verden, som flest gange har bedt Google om at fjerne tekst, billeder, videoer eller andet indhold fra den amerikanske virksomheds platforme.

I første halvår af 2017 henvendte det russiske censurorgan Roskomnadzor sig til Google 14.000 gange. I langt de fleste tilfælde skete det med henvisning til »nationens sikkerhed«. Google efterkom russernes ønsker om at fjerne indhold i 78 procent af tilfældene.

I alt fik nettjenesten i perioden knap 20.000 anmodninger fra stater om at fjerne materiale fra Googles søgemaskine, YouTube eller andre af virksomhedens produkter, viser de seneste tal fra Google.

Anmodningerne drejer sig om alt fra kritik af styret over trusler om vold til islamistisk litteratur. Aktuelt i valgkampen har Rusland truet med at blokere YouTube, hvis ikke Google fjernede en video fra oppositionsaktivisten Aleksej Navalnij, hvori han anklager en indflydelsesrig oligark for korruption.

Og forsøgene på at få fjernet indhold er langtfra den eneste måde, Rusland har indskrænket borgernes frihed på internettet de senere år. Aktivister og bloggere bliver i stigende grad retsforfulgt og idømt bøder eller smidt i fængsel for deres aktiviteter på nettet.

Ngo’en Freedom House konkluderer i organisationens årlige opgørelse over internetfrihed overalt i verden, at udviklingen siden 2012 hvert år er gået tilbage i Rusland. Landet rangerer desuden lavere end lande som Sudan, Venezuela og Libyen.

»I Rusland mister vi en bid af vores internetfrihed hvert eneste år«, siger Sarkis Darbinyan, som er advokat og chef for organisationen RosKomSvoboda, der arbejder med russernes digitale rettigheder.

»Man har blandt andet implementeret en række nye love, der gør det lettere at udøve censur online. I Kreml er man nervøs for, at oppositionspolitikere og aktivister fremsætter kritik af styret«.

Oppositionspolitikere og aktivister skal virkelig vælge deres ord med omhu, når de deler noget på nettet Anastasia Denisova, lektor og forsker i russisk netkultur

Problemet er især landets ekstremismelov, der er så bredt formuleret, at den kan bruges til at slå ned på et meget vidt omfang af opdateringer og delinger. Det lægger en dæmper på den politiske debat, siger Anastasia Denisova, der er lektor og forsker i russisk netkultur på University of Westminster i London.

»Oppositionspolitikere og aktivister skal virkelig vælge deres ord med omhu, når de deler noget på nettet«, siger hun.

Samme konklusion nåede Human Rights Watch frem til, da ngo’en sidste år udgav en rapport om internetfriheden i Rusland. I den talte man decideret om et »russisk angreb« på ytringsfriheden.

Rusland: Vi bekæmper terrorister

Sidste år vedtog det russiske parlamentet en ny lov, der skulle gøre det sværere at optræde anonymt på internettet.

Demonstranter protesterede i flere store byer, og Vladimir Putins internetrådgiver, German Klimenko, tilkendegav efterfølgende, at loven ikke var perfekt, og at myndighederne naturligvis ikke ønskede at »lukke ned for internettet«.

Også Putin selv har afvist, at den almindelige russers frihed på nettet er under pres. Tværtimod sigter regimets nye love alene mod at bekæmpe »ekstremistiske ideer«, som præsidenten formulerede det i slutningen af 2017.

Rusland har reelle problemer med terrorisme, men det er ikke den primære årsag til styrets indgreb mod netfriheden, vurderer Flemming Splidsboel, seniorforsker med speciale i Rusland ved Dansk Institut for Internationale Studier.

»Regimet er nervøs for dets overlevelse og sammenhængskraften i landet. Man frygter, at de sociale medier kan bruges til at mobilisere samfundsgrupper mod styret, og de ser, hvordan blandt andre oppositionspolitikere bruger dem meget dygtigt«, siger han.