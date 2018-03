DR skal spare det, der svarer til DR 2, DR 3 og lidt mere Mere end en halv milliard skal DR finde og skære i sit budget for at leve op til politikernes besparelser. Det er det samme som flere tv-kanaler.

I omegnen af 740 millioner kroner skal DR spare over de næste 5 år. Beløbet svarer til, hvad mediehuset i dag samlet set bruger på at producere flere tv-kanaler og radiostationer til danskerne.

Således vil det ud fra DR’s egne økonomiske nøgletal ikke være nok at slukke for signalet på DR 2 og DR 3. Der skal mere til, hvis DR skal leve op til det sparekrav på 20 procent, som regeringen og Dansk Folkeparti efter lange forhandlinger i Finansministeriet er blevet enige om.

DR 2 koster nemlig 351 millioner kroner at producere, mens DR 3 samlet set løber op i 209 millioner kroner, fremgår det af en rapport, som Kulturministeriet offentliggjorde tidligere på året. Altså i alt mindre end sparekravet.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn og resten af direktionen kan heller ikke finde besparelsen alene ved at slukke for P1, P3 og P4. Udgifterne til de tre populære radiokanaler løber nemlig kun op i lidt mere end en halv milliard kroner.

Om DR i praksis får frie hænder til at svinge sparekniven, bliver et centralt spørgsmål i den kommende tid. Det er uvist om de medieforhandlinger, der går i gang inden længe, vil resultere i konkrete krav til, hvor og hvordan DR finder og skærer de 20 procent i mediehusets økonomi.

Dansk Folkeparti har tidligere markeret, at DR skal sende mere dansk tv og færre udenlandske serier og mindre underholdning. De to poster udgør imidlertid langt, langt under de 660 millioner kroner, som et flertal i Folketinget er blevet enige om at fratage DR over en årrække.

I 2016 brugte DR 147 millioner kroner på at give danskerne X Factor og andre former for underholdning. Indkøb af den amerikanske serie ’Homeland’ og alle de andre udenlandske tv-serier, som DR sender, løb op i 189 millioner kroner.

Samlet set brugt DR i omegnen af tre milliarder kroner på at producere nyt dansk indhold i 2016.

I alt udgjorde programudgifterne til både dansk og internationalt indhold små 3,2 milliarder kroner. Beløbet er en samlet opgørelse over de midler, som mediehuset bruger på at producere radio, tv og netavis til danskerne. Altså regulært indhold.

Foruden programudgifterne har DR en række faste udgifter til bygningsdrift, licensadministration, rentudgifter, afskrivninger med mere. Det er udgifter, mediehuset i ringe grad vil kunne reducere i forbindelse med en større spareplan.

Skal DR finde 740 millioner kroner alene i mediehusets programudgifter, vil det svare til en besparelse på 23 procent af udgifterne til indhold.