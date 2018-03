S er klar til at acceptere DR-nedskæring, hvis sparede penge går til nyt indhold Hvis flere af de sparede millioner fra DR kan gå til anden public service, kan socialdemokraterne godt se sig selv i et bredt medieforlig med massive besparelser på DR. DF afviser at file på aftale.

Socialdemokratiet er klar til at leve med massive besparelser på 20 procent i statsstøtten til DR.

Men skal det kommende medieforlig være bredt, må regeringen til gengæld gå med til at forhandle om, hvor stor en andel af de sparede millioner kroner, der skal afsættes til andet dansksproget indhold andre steder i den danske mediebranche, siger partiets medieordfører, Mogens Jensen.

»Vi er villige til at forhandle om den ramme, hvor der nu står til at forsvinde 700 millioner helt fra dansksproget public service-indhold. Kan vi få ændret på det, er vi til at tale med«, siger han.

Fredag afviste han ’ultimative krav’ fra regeringen, der præsenterede aftalen om besparelser i DR som en adgangsbillet til de kommende medieforhandlinger.

Af den samlede DR-besparelse på 773 millioner kroner over de næste fem år, som V-LA-K-regeringen og Dansk Folkeparti fredag blev enige om, er alene 77 millioner kroner ifølge aftalen afsat til de kommende medieforhandlinger.

Her vil de kunne udvide den eksisterende public service-pulje til produktion af dansk tv-dokumentar, tv-drama og public service-programmer målrettet børn og unge, når et kommende medieforlig træder i kraft ved indgangen til 2019.

»Det håber vi at kunne få en dialog med regeringen om, for det vil være en svækkelse af Danmark, hvis vi som resultat får for 700 millioner kroner mindre dansksproget indhold«, siger Mogens Jensen

Hermed erklærer socialdemokraterne sig med forbehold klar til at acceptere selve sparekravet på 20 procent, hvis regeringen og DF er villige at løsne på de andre procentsatser i fredagens aftale.

FAKTA Besparelser i DR V-LA-K-regeringen og Dansk Folkeparti blev i sidste uge efter lange forhandlinger enige om at afskaffe medielicensen og skære 20 procent i DR over 5 år. Det vil fjerne 773 millioner kroner fra det statsejede mediehus, som i dag modtager 3,7 milliarder kroner til at producere tv, radio og netindhold for. Størstedelen af pengene fra DR skal gå til at sløjfe licensen og indføre en skattemodel, der bliver billigere for først og fremmest enlige danskere. De står til at spare 1.242 kroner om året. Tidligere har enlige betalt det samme i licens som familier. Den aftalte skattemodel skelner ikke mellem højt- og lavtlønnede, som kommer til at betale det samme. Regeringen og DF vil bruge en mindre del af besparelserne på at kompensere pensionister, mens 77 millioner kroner skal fordeles til anden public service ved de kommende medieforhandlinger. Vis mere

Ikke til forhandling

Med meldingen distancerer socialdemokraterne sig fra de mere lodrette afvisninger af sparekravet, som oppositionens øvrige partier fredag rullede ud med.

Både SF og Radikale Venstre bebudede helt at ville annullere besparelsen under et nyt politisk flertal i Folketinget, og de radikales politiske leder, Morten Østergaard, lovede, at hans parti »medvirker hverken til at indføre eller gennemføre den her spareplan«.

Ifølge aftalen mellem regeringen og DF skal 15 procentpoint af nedskæringen på 20 procent gå til at sløjfe licensen og sænke danskernes betaling til DR, mens 3 procentpoint går til at kompensere pensionister. Og endelig går 77 millioner kroner svarende til 2 procentpoint altså til anden public service under medieforhandlingerne.

Den socialdemokratiske opfordring mødes med en kold skulder i Dansk Folkeparti, hvis gruppeformand, Peter Skaarup, var en af forhandlerne i Finansministeriet.

»Nej, det er ikke til forhandling. Det er det, aftalen går ud på. Det er ikke sådan, at de 2 procent pludselig kan hedde 5 eller 10. Skal der gives flere penge til medieområdet, må de komme fra de 2 procent, eller hvad regeringen ellers kan finde fra andre kilder«, siger han.

Finansminister Kristian Jensen (V) skriver i en mail til Politiken:

»Vi har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, og den aftale står vi selvfølgelig helt og holdent ved. Prioriteringen af provenuet fra fokuseringen af DR ligger derfor også fast. Jeg vil dog samtidig gerne understrege, at aftalen kun fastlægger rammerne for DR. Regeringen kommer snart med et medieudspil, og derefter kan vi tage diskussionen om de andre elementer i et medieforlig«.

Ud over besparelserne i DR tegner der sig allerede før selve forhandlingerne et flertal for at øge støtten til lokale og regionale medier, som Venstre, Socialdemokratiet og DF vil tilgodese uden dog at have sat tal på, hvor mange penge de lokale og regionale medier skal have.