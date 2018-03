Et sidste brag af en forside: Kan musikmagasinernes gigant, NME, overleve uden papiret? To musikmagasiner er holdt op med at udkomme på print i denne måned. En engelsk gigant, der blev stor i det forrige århundrede, og en dansk opkomling fra nullerne. Især den første kan få svært ved at omsætte den glorværdige fortid til en fremtid på skærm.

Der er klare lighedspunkter mellem danske Soundvenue og engelske NME (New Musical Express), de to musikmagasiner, der i marts har meddelt omverdenen, at de ikke længere vil udkomme som trykte magasiner.

De har bygget deres journalistiske profil op om at erobre den musikalske dagsorden og definere tidsånden fra et Robin Hood-udgangspunkt uden for den etablerede musikbranche. De hylder det nye, det ukendte og vil vælte institutioner, feje det gamle af bordet. I varierende grad er de to magasiner opsatte på at antænde hype-bølger.

Begge magasiner har i deres levetid haft ungdommens formative år og identitetsskabelse som udgangspunktet for deres zeitgeist-kampagner. Og næsten samtidig har de besluttet, at de fremover kun vil udkomme online.

Men her stopper lighederne. For både fortiden og fremtiden ser umiddelbart forskellige ud for Soundvenue og NME.

Det ligner et dødsstød

Selv om Soundvenue er udkommet siden 2002, er det et ungt magasin, der stadig er i gang med (og har friheden til!) at forme sin identitet. Og folkene bag har været gode til at flytte balancen fra den ene fod til den anden, i takt med at nye strømninger er dukket op, eller bare udvide deres territorium til film og mode i popkulturens boblende tidsalder.

Serie: Farvel, magasin De seneste 5 år har danskerne brugt færre penge på trykte magasiner. Tal fra Gallup viser, at der fra 2012 til 2017 er blevet godt 300.000 færre læsere til betalingsmagasiner, og mindst 25 af de magasiner er ophørt med at udkomme på print.

Set udefra ligner det en naturlig udvikling, at Soundvenue nu satser på at være der, hvor deres læsere er: på nettet.

Omvendt er NME en international gigant i musikmagasinernes hellige haller. Den første udgave blev trykt i 1952.

Foto: NME 7. marts 1952 udkom det første NME. Bladet var en relancering af et ældre blad – derfor står der 'nr. 269'.

I 66 år har NME været et fyrtårn, som både musikere og fans har orienteret sig efter. I England, men også i resten af Europa og i USA. Og det er slagskyggen fra den glorværdige fortid, der har fået engelske journalister til at skrive nekrologer over NME.

Selv om det egentlig bare er blevet digitalt ligesom alle de andre musikmagasiner. Og det faktisk har overlevet andre engelske musikmagasiner som Melody Maker, Smash Hits eller Sounds, der forsvandt mellem 1991 og 2006.

Ifølge de fleste kommentatorer i England er problemet for NME, at det ligner et magasin, der også gav op for længe siden, men blev ved med at udkomme. Eller som kritikeren Alexis Petridis formulerede sin afskedssalut i The Guardian:

»Engang var det selve motoren bag alt, hvad der var vigtigt og populært i musikindustrien. Men magasinets stadig snævrere musikalske fokus gennem de senere år har gjort NME overflødigt og ligegyldigt«.

»Knalde nogle fucking balloner«

Nu blev det faktisk rapperen Stefflon Don, der fik den sidste forside. Ikke noget dårligt bud på morgendagens stjerne og på den måde en klassisk NME-forside. Og netop forsiden var – lige til det sidste – det stærkeste kort for den ugentlige musikbulletin.

Men NME er kommet for sent ind i kampen. I dag vil de fleste, der følger med i de urbane musikgenrer som hiphop, dancehall eller r&b, nok læse om Stefflon Don hos et magasin som The Fader eller Complex. NME holdt for længe fast i den indie-identitet, der for alvor tog form i 1980’erne.

.. at knalde nogle fucking balloner, smide nogle dinosaurer på grillen, gå ud i verden og finde fremtiden, og når vi finder den, prise den til skyerne! Charles Shaar Murray om formålet med NME

Det var dengang, formålet med NME, i bladets journalist Charles Shaar Murrays vendinger, var »at knalde nogle fucking balloner, smide nogle dinosaurer på grillen, gå ud i verden og finde fremtiden, og når vi finder den, prise den til skyerne!«.

De ord var et ekko af andre store NME-personligheder som gonzo-journalisten Nick Kent, der tog heroin med Keith Richards og skrev om det, eller punk-ægteparret Julie Burchill og Tony Parsons, der i slutningen af 1970’erne var med til at pumpe nyt liv i et hensygnende NME med deres dækning af punk-eksplosionen, der satte The Clash og The Sex Pistols på forsiden.

Fra rockfadæse til punksucces

Den nuværende krise er nemlig langtfra den første i historien om NME. I midten af 1970’erne styrtdykkede læsertallene. Og som Nick Kent har skitseret situationen i sin bog, ’The Dark Stuff’:

»Efter at NME havde trykt en anmeldelse af guitarinstrumentalisten Duane Eddy med de indledende ord: »På dette hans 35. album synger Duane så godt som nogensinde«, fik de at vide, at de enten kunne sadle om eller lukke butikken«.

Magasinet skruede op for den rå charme og holdt tyske Kraftwerk ud i strakt arm med rubrikken ’Det er den slags, din far har kæmpet i krigen for at redde dig fra ...’, og de omfavnede punken i en grad, så chefredaktøren Neil Spencer fuskede med en læserafstemning, så The Sex Pistols blev udråbt som »mest lovende håb i 1977«. Foran Phil Collins’ fusionjazz-sidespring Brand X.