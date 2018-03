Hjemmelivet trodser magasindøden

»I en global verden med uendelige muligheder er det ikke et problem at finde en opskrift på boller i karry. Men det kan være svært at finde en opskrift, der udtrykker lige præcis læserens værdier. Det er her, brands og især nichebrands får betydning for læserne og brugerne. Der har vi forsøgt at differentiere os ved at arbejde i dybden med det enkelte magasins værdisæt og dermed afsæt. Vi sætter måltidet i centrum og forsøger at tale om et familiefællesskab i forhold til mad«, siger Charlotte Riparbelli.

Man har med andre ord forsøgt at gøre mad til mere end bare en opskrift med det formål at blive mæt. Og bladet bliver derfor et blad om mad i en specifik dansk kontekst.

Desuden har man forsøgt at højne faglighed og format. Blandt andet ved at gå tilbage til specialiserede fagredaktioner og opgradere papirkvaliteten.

»I dag kan det være svært at se forskel på en reklame for Chanel og H&M. Det kunne du for 10 år siden. Det visuelle og det æstetiske betyder mere i dag. Det handler om sanselighed, gode værdier og at ville forandre verden« siger Riparbelli.

I en verden med lækkert præsenterede tekster, der er gratis, og massevis af internetbloggere har man forsøgt at få kvaliteten af indholdet til at leve op til det fysiske magasin. For læsernes skyld, men også for annoncørernes skyld, erkender hun.

»Det er klart, at det er nemmere at sælge annoncer, når annoncørerne føler, at vores magasiner matcher den kontekst og den luksus, de selv sælger«.