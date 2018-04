Regeringens medieudspil lander i dag: Radio24syv og TV 2's regioner skal spare Venstre, LA og Konservative præsenterer sit medieudspil senere i dag. Her er hovedpunkterne.

Regeringen vil skære 33 procent i Radio 24syv, skabe en ny tv-kanal og sælge 40 procent af det statsejede TV 2.

Det er hovedelementerne i det længe ventede medieudspil fra regeringens partier, Venstre, Liberal Alliance og Konservative, erfarer Politiken og flere andre medier.

Allerede i sidste måned præsenterede regeringen en aftale med Dansk Folkeparti om at sløjfe licensen til fordel for en skattefinansiering af public service og i samme ombæring skære 20 procent i DR.

Men står det til regeringens tre partier, er DR ikke den eneste medieinstitution, som bliver ramt af besparelser. Foruden at skære en tredjedel i Radio24syv vil regeringen også spare 2 procent om året i fem år, altså 10 procent, på støtten til TV 2's regionale tv-stationer, som i dag får i omegnen af 400 millioner i støtte.

Det er usikkert om medieudspillet, som bliver præsenteret i dag kl. 13 i Kulturministeriet af kulturminister Mette Bock (LA), også rummer en vejledning til, hvordan DR skal finde i hvert fald dele af besparelsen på 20 procent svarende til 773 millioner kroner.

Regeringen vil ikke kun skære ned og sælge fra.

Venstre, Konservative og Liberal Alliance ønsker også at oprette en ny pulje til public service på i omegnen af 220 millioner kroner. Puljen skal kunne søges af alle andre medier end DR til at producere journalistik og anden public service og vil erstatte den eksisterende pulje, som i dag uddeler omkring 40 millioner til TV 2 og andre private film- og tv-producenter.

Medieudspillet har været længe undervejs. Allerede i forsommeren sidste år arrangerede kulturminister Mette Bock en stribe debatmøder under overskriften 'Antennerne ude' i forsøget på at skabe en åben offentlig debat om fremtidens public service.

Siden har et utal af ønsker til det kommende medieforlig føget i luften. Dansk Folkeparti har for eksempel flere gange op til forhandlingerne gjort det klart, at partiet ønsker at øge støtten til de lokale og regionale medier.

En ny medieaftale skal træde i kraft ved overgangen til 2019.