Mediekoncerner: Vi køber gerne 40 procent af TV 2 To af de oplagte købere af TV 2, Egmont og MTG, er fortsat interesserede, selv om regeringen kun vil sælge 40 procent.

Det skræmmer ikke de to store mediekoncerner Egmont og MTG, at regeringen nu vælger kun at sælge 40 procent af TV 2.

Begge koncerner siger, at de fortsat er meget interesserede købere. Ikke mindst med kulturminister Mette Bocks (LA) ord om, at det stadig er regeringens ambition senere at sælge hele TV 2.

For ingen af dem lægger skjul på, at de ønsker at købe hele butikken.

»Vi er interesserede i købet på 40 procent i første omgang. Men vi ønsker, at der kommer en proces, hvor man kan se på, hvad der skal ske med TV 2 på lang sigt«, siger administrerende direktør i Egmont, Steffen Kragh.

Hos konkurrenten MTG siger Kim Poder, der administerende direktør for MTG Danmark:

»40 procent er interessante for os, fordi der et udsagn om, at man kan opkøbe mere. Og det er det langsigtede mål. Men de 40 procent er også interessante, fordi TV 2 i dag er en god forretning«.

Danske Egmont driver i forvejen TV 2 i Norge, der på mange måde minder om TV 2 i Danmark med public service-indhold på hovedkanalen og en række nichekanaler, heriblandt en 24 timers nyhedskanal.

Svenske MTG står bag blandt andet Viasat og TV 3 i Danmark, Norge og Sverige.

JP/Politikens Hus har tidligere meddelt, at koncernen følger salget med interesse, men har ikke direkte sagt, at huset kunne være interesseret.

Samme melding kommer i dag fra administrerende direktør Stig Kirk Ørskov.

»Vi følger stadig interesseret processen, men vil ikke forholde os til noget, før der ligger et endeligt salgsudkast fra politikerne«, siger han.

Et skridt ad gangen

Da kulturminister Mette Bock præsenterede planen om kun at sælge 40 procent, begrundede hun det med, at der blandt de danske borgere var et stort ønske om, »at TV 2 skal fastholde public service-forpligtelserne, og at vi gør det her i en kontrolleret proces, hvor vi tager et skridt ad gangen«.

Men et salg vil sikre, at TV 2 får den nødvendige inspiration og investeringer til at klare sige i fremtiden, lød det fra ministeren.

Mette Bock ville dog ikke sige noget om, hvornår regeringen ønsker at sælge mere af TV 2 eller fortælle, om køberen af de 40 procent vil få forkøbsret til at købe resten af TV 2 senere.

Til gengæld meddelte hun, at en af de alvorligste hindringer for et salg, de kommende retssager mod TV 2, er blevet løst. Der er lavet en aftale med EU om, at en investor ikke kommer til løbe en milliardrisiko som følge af retssagerne.

Den risiko har især Egmont været dybt bekymret over, fordi koncernen mener, at det ville stille MTG og Discovery-koncernen bedre i en eventuel budrunde, hvis retssagerne ikke blev inddæmmet. De to koncerner har anlagt sager med milliardkrav mod TV 2.

»MTG og Discovery har en kæmpe konkurrencefordel, hvis ikke man isolerer retssagerne. For de kender sagerne ud og ind, og for dem er det penge fra venstre til højre lomme«, siger administrerende direktør Steffen Kragh.

Public service er godt

Både Egmont og MTG erklærer sig tilfredse med, at regeringen stiller krav om de samme public service-krav til TV 2 efter et salg.

»Det er en god ide, for det er det, der gør TV 2 anderledes. Det er også fint for os, at man fastholder hovedsædet i Odense«, siger Kim Poder fra MTG.