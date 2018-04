PFA-direktør efter TDC-køb: Vi vil sikre bedre og stærkere bredbånd - og tjene penge Salget af TDC betyder, at kunderne kan forvente en bedre bredbåndsdækning, der i fremtiden skal kunne klare for eksempel selvkørende biler. Men det skal også være en god forretning for pensionskasserne, understreger en af direktørerne bag.

TDC bliver solgt, efter 88 procent af aktionærerne har sagt ja til at sælge deres aktier.

Det er de tre danske pensionskasser PFA, PKA og ATP og den australske finanskoncern Macquarie, der er gået sammen om at købe den danske tv-, internet- og telefonudbyder.

Pensionskassernes plan med TDC er, at hele Danmark skal have adgang til en stærk bredbåndsforbindelse, hvor det bliver muligt at sende meget større datamængder igennem, end man kan nu. Det fortæller Allan Polack, der er administrerende direktør for PFA.

»I dag vil folk gerne have, at deres computere skal være hurtigere, de vil se flere film, og kvaliteten på deres Skype-forbindelse skal være bedre. Men hvis du trækker den længere ud i horisonten, så bliver det evnen til at arbejde hjemmefra, selvkørende biler og operationelle ting, du kan styre på afstand, fordi du har en meget stærk og sikker datakapacitet« siger Allan Polack.

Han forklarer, at det først og fremmest handler om at skabe en digital infrastruktur, der kan håndtere den hurtige teknologiske udviklingen, og ikke så meget om de enkelte produkter.

Hvis du er YouSee-kunde, kommer du så til at opleve ændringer med eksempelvis din TV-pakke?

»Ikke på grund af os, men på grund af at hele udviklingen er så voldsom på det område, det er jo kæmpe forandringer, der sker på hele medie og underholdningssiden. Så der tror jeg, det er rigtig stærkt, hvis TDC har et stærkt fokus på den udvikling. Og så må vi se, hvad det skal byde på fremadrettet«, siger PFA-direktøren.

Der skal også penge i kassen

Der er sjældent nogen, der køber noget, uden et der også er en gevinst i det. Men der vil gå noget tid, inden pensionskasserne kommer til at putte penge i sparegrisen.

»I den gamle struktur i TDC har du det problem, at det er et børsnoteret selskab, som skal levere afkast fra kvartalsregnskab til kvartalsregnskab. Vi gør også det her, for at det skal give et godt afkast, men vi tillader os at lave meget store investeringer nu, som først kan give noget over en meget længere periode«, siger Allan Polack.

Fremover skal TDC tjene flere penge på, at andre selskaber benytter deres infrastruktur. Det er allerede muligt for andre selskaber at benytte TDC's kabler til at tilbyde internet til deres kunder. Men det skal åbnes meget mere op, så alle, der vil betale, får muligheden.

»Forestil dig, at du har en betalingsmotorvej - jo flere der kører på den, des bedre er det for TDC. Det er vores vinkel i stedet for at være bange for den konkurrence, der kommer på den. Det er den måde vi tænker på«, forklarer Allan Polack.

Købet har været undervejs i flere måneder, og der har også været planer om at TDC skulle fusionere med den svenske underholdningskoncern MTG. Men nu er det altså de danske pensionskasser, der skal føre TDC videre.