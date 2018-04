Konservativ før forhandlinger: Derfor ser jeg ’Den store bagedyst’ som public service Partiets medieordfører, Naser Khader, vurderer, at en 20 procents besparelse på DR kan være så omfattende, at man skærer mere væk, end han ønsker.

Det ligger fast, at DR skal spare 20 procent, men ikke hvordan DR skal spare 773 millioner kroner årligt.

Derfor risikerer man ifølge Det Konservative Folkepartis medieordfører, Naser Khader, at ramme public service-programmer.

Han vil hellere finde besparelserne på det, han kalder for »det bureaukratiske fedtlag«.

Men det er ikke sikkert, at administrative besparelser dækker alle de 773 millioner, DR skal spare. Det afhænger af forhandlingen af public service-kontrakten, som medieforligets parter skal forhandle med DR, når forliget er på plads.

»Jeg udelukker ikke, at der kan spares på noget public service. Der skal spares, og det bliver der ikke ændret ved. DR skal starte med at spare på administration, bureaukrati, cheflaget, djøf’ere og aftrædelsesordninger, før man begynder at spare på programmer«, siger Naser Khader.

Khader medgiver, at man risikerer, at lave en mere omfattende besparelse på DR, end det ellers var den konservative hensigt, hvis man ikke kan finde 20 procent på administrative besparelser.

Risikerer I ikke at skære kerne-public service fra, selv om det ikke var hensigten?

»Det kan vi risikere, men det er regeringens beslutning, og den bakker vi op om. Der var et ønske om en 25 procents besparelse, og der har vi trukket den nedad«, siger Naser Khader.

Det lyder som om, at det ikke er sød musik i konservative ører, at skulle stå på mål for en 20 procents besparelse?

»Næ, for at være ærlig, næ. Det er det ikke. Det har vi sagt flere gange. Vi havde gerne set, at besparelsen blev mindre, men sådan blev det«, siger Nader Khader.

'Den store bagedyst' er public service

Lørdag satte Venstres medieordfører, Britt Bager, ord på, hvilke programmer, der eksempelvis kan skæres fra. Det er programmer som ' Den store bagedyst', 'Hammerslag' og 'Bonderøven', som hun mener, at de kommercielle kanaler som eksempelvis TV 2 kan overtage.

Men det er stadig public service, hvis man spørger Naser Khader.

»’Den store bagedyst’ insisterer på, at deltagerne skal komme fra forskellige egnsdele af Danmark, og de skal tale forskellige dialekter. På den måde lærer vi danskere hinanden at kende via ’Den store bagedyst’. Man samler børn, forældre og bedsteforældre om at se programmet. Derfor ser jeg ’Den store bagedyst’ som public service«, siger Naser Khader.

Han vil ikke pege på, hvilke programmer DR kan skære fra. I stedet opfordrer han DR til at udforme en liste over potentielle besparelser. Den skal danne grundlag for forhandlingen af den kommende public service-kontrakt.

»Hvis DR slagter en masse programmer og ikke skærer på deres bureaukrati, administration, chefer og aftrædelsesordninger, så vil jeg opponere«, siger Naser Khader.

Han mener ikke, at public service bare skal være »kedeligt« tv. Det skal også kunne oplyse på en underholdende måde.

»Det er vigtigt at holde fast i, at DR også skal kunne samle familier fredag og lørdag aften«, siger den konservative medieordfører.

Også Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, er bekymret for Venstres udmelding, om hvad DR kan skære fra.

»Venstre har sendt et signal om, hvad det er for et andet DR, som Venstre gerne vil have. Og det er et meget smalt DR, hvor man ikke mener, at DR skal sende de mere brede og folkelige programmer, som retter sig mod et bredere publikum«, siger Mogens Jensen til Ritzau.