Kinas svar på Twitter fjerner homorelateret indhold Den kinesiske social media-gigant Sina Weibo vil gerne »fortsætte med at skabe et rent og harmonisk fællesskabsmiljø«.

Fredag fjernede det kinesiske sociale medie Sina Weibo 56.243 »uregulerede« opdateringer og lukkede 108 »alvorligt uregulerede« konti og 62 emner.

Indholdet blev fjernet, fordi det promoverede vold eller var pornografisk.

Eller homoseksuelt.

Alt sammen noget som Sina Weibo kategoriserer som »illegalt indhold«.

SINA WEIBO (新浪微博) Kaldes Weibo i daglig tale - udtales way-bo. Det mest populære sociale medie i Kina med mere end 500 millioner registrerede brugere. Sina Weibo blev introduceret i 2009, efter regeringen lukkede for Twitter og Facebook. Er lavet til let at kunne kontrollere opdateringer fra brugerne og blokere »sensitivt« indhold. Hver dag bliver der lavet over 100 millioner opdateringer. Man har max 140 tegn til en opdatering, og man kan også uploade billeder, videoer og gifs. Sammenlignes ofte med Twitter. Vis mere

Fredagens censurering var startskuddet til en tre måneder lang kampagne, hvor firmaet i følge den statsregulerede nyhedsside The Global Times vil »fortsætte med at skabe et rent og harmonisk fællesskabsmiljø«. En kampagne, Weibo selv siger, er »i overenstemmelse med love og regler som den kinesiske cybersikkerhedslov«.

Hvorfor kysser Thor og Loke ikke?

Det var blandt andet en række Marvel fans, der pludselig opdagede, at det homorelaterede indhold var slettet.

De kunne nemlig ikke finde hashtag-emnerne #Thorki eller #Stucky.

Hashtag, der refererer til populær homoseksuel fanfiktion, hvor henholdsvis Thor og Loke (på engelsk Loki) eller Steve Rogers og Bucky Barnes har erotiske forhold.

Censurerede også modstanden

'The Voice of Gay', et offentligt velgørenhedsmagasin med 220.000 følgere på Weibo, meddelte hurtigt, at de ville stoppe deres arbejde på grund af »force majeure faktorer«.

Opdateringen blev delt mere end 90.000 gange og fik over 20.000 kommentarer.

Også andre vrede Weibo-brugere startede hashtagget #IAmGay i protest mod firmaets censurerende kampagne. Hashtagget blev i følge det tyske medie DW brugt mere end 130 millioner gange og affødte 153.000 kommentarer.

Lørdag eftermiddag var alle opponerende opdateringer, hashtag og kommentarer dog også censureret af Weibo.