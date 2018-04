Storbritannien undersøger russisk massemedie efter angreb på eksagent Det er tv-stationen RT's dækning af Syrien og angrebet på en tidligere eksagent, der har givet anledning til undersøgelsen.

De britiske myndigheder indleder nu en undersøgelse af den russiske tv-station RT, tidligere Russia Today, der risikerer at miste sin sendetilladelse.

Det skriver BBC.

Undersøgelsen skal vurdere uafhængigheden af de informationer, som viderebringes af RT, oplyser den britiske tilsynsmyndighed Ofcom, der holder øje med mediemarkedet.

Ifølge en unavngiven talsperson har man observeret en »markant stigning« i antallet af sager, der giver anledning til en undersøgelse.

Det er særligt tv-stationens dækning af krigen i Syrien og giftangrebet på en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter i Salisbury i England, som har fået de britiske myndigheder til at se kritisk på RT. En tv-station, som blandt andet af EU-parlamentet er blevet kritiseret for at være Putins propagandaredskab.

Storbritannien mener, at Rusland står bag angrebet, hvor eksspionen og hans datter blev alvorligt syge af nervegift af typen novichok, der angiveligt var af russisk oprindelse.

Angrebet har ført til udvisninger af russiske diplomater i en række europæiske lande, mens Rusland har svaret igen ved at udvise et tilsvarende antal diplomater.

I Danmark er to russiske diplomater blevet bedt om at forlade landet.