Pulitzer-priserne viser, at amerikansk journalistik er tilbage på rette kurs, selvom der stadig er lige rigeligt 'America first'

Vinderne af årets Pulitzer-priser er offentliggjort. Det var et godt år for amerikansk journalistik – måske et af de bedste længe. New York Times ved Jodi Kantor og Megan Twohey og magasinet The New Yorker med reporteren Ronan Farrow fik ’public service’-prisen for afsløringerne af Harvey Weinstein & Co., der blev afsættet for #MeToo.