Taskforce mod ulovlig streaming gøres permanent Siden november har Bagmandspolitiet som et forsøg haft en særlig taskforce, der bekæmper ulovlig streaming på nettet. Den ordning bliver permanent.

Der er rigtig mange danskere, der ulovligt skaffer sig adgang til film, tv-serier, e-bøger, computerspil og musik.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nedsatte i november en taskforce, der skulle retsforfølge de ulovlige streamere. Taskforcen var oprindeligt nedsat i en forsøgsperiode, men den skal nu gøres permanent, oplyser Pape i en mail til Politiken.

»Resultaterne af den forstærkede indsats viser, at det har været en succes at samle markant flere sager om krænkelse af immaterielle rettigheder og tilføre flere ressourcer til området. Jeg har derfor besluttet at gøre indsatsen permanent«, skriver justitsministeren.

I november nedsatte regeringen forsøgsvis en taskforce, der skal bekæmpe pirat-tv og ulovlige streamingtjenester som eksempelvis Popcorn Time, hvor man kun betaler med sin moralske samvittighed.

Taskforcens arbejde har blandt andet ført til, at politiet i sidste uge ransagede 28 jyske husstande på samme tid. En 60-årig formodet bagmand blev anholdt, og 27 af husstandene fik beslaglagt udstyr, der kan bruges til at se tv uden at betale til udbyderen.

Klare konsekvenser

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) står for efterforskningen, og i SØIK mistænker man manden for at have kopieret et tv-signal fra Canal Digital og videredistribueret det til de 28 husstande.

Ligeledes fik en 39-årig mand i februar en dom ved Retten i Odense for at medvirke til at videredistribuere Popcorn Time. Han fik et halvt års betinget fængsel, 120 timers samfundstjeneste og konfiskeret over en halv million kroner.

Det var første gang i europæisk retshistorie, at en person er blevet dømt for at medvirke til at udbrede en streamingtjeneste. Taskforcens forsøgsperiode udløber 1. maj og er placeret hos SØIK.

Men den forsøgsperiode gør Søren Pape Poulsen nu permanent.

»Det skal have klare konsekvenser, hvis ophavsrettigheder til f.eks. film, design eller opfindelser bliver krænket. Det er vigtigt, at både borgere og erhvervslivet ved, at politiet tager ulovlige downloads alvorligt, og at det kan få strafferetlige konsekvenser, hvis man bryder ophavsretten«, skriver han til Politiken.

Nordisk Films koncerndirektør Allan Mathson Hansen glæder sig over politiets indsats i de to sager og mener også, at taskforcen skal gøres permanent. Indsatsen er dog stadig ikke effektiv nok.

»Selv om Bagmandspolitiet i sagen mod den 39-årige mand fik statueret et eksempel, så kørte tjenesten desværre videre«, skriver direktøren i en mail til Politiken.

Politiet skal blokere uden dommer

Der er rigtig mange, der streamer ulovligt, og derfor er det svært for politiet at retsforfølge alle. I 2017 var der 596 mio. besøg fra danske IP-adresser på ulovlige hjemmesider, der tilbød film, tv-serier, e-bøger, computerspil og musik, viser en rapport fra interesseorganisationen RettighedsAlliancen.

Det er ganske vist en ganske lille andel af streamerne, der bliver retsforfulgt, og derfor skal sådanne tiltag primært ses som et præventivt tiltag, der skal afskrække nogle potentielle streamere.