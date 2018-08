Hver tiende dansker streamer ulovligt - og har ingen skrupler over det

Men de lovlige tjenester er i konkurrence med et kriminelt marked og kan tilbyde et produkt til 0 kroner Maria Fredenslund, direktør i RettighedsAlliancen

»Der er også brug for en blød indsats med oplysningskampagner, der rykker ved holdningerne. Der kan brancherne gøre en del, men ikke alt selv. Et samarbejde med ministerierne og andre interesseparter kan også hjælpe med at vise, hvilke sider der er lovlige eller ulovlige, så man som forbruger bedre kan skelne«, siger Charlotte Enevoldsen.

RettighedsAlliancen vil i løbet af efteråret sammen med internetudbyderne og Kulturministeriet lancere et projekt, der yderligere skal flytte forbrugerne væk fra ulovlige sider og hen til lovlige streamingtjenester.

Målet er, at hvis man prøver at tilgå en hjemmeside, der er blokeret, vil man i stedet få mulighed for at søge efter for eksempel den film, man vil se. Herefter vil man få en liste over steder, hvor man lovligt kan tilgå filmen.

»Det, at der findes lovlige tjenester, er en afgørende forudsætning for vores arbejde. Vi skal give brugerne et alternativ til de ulovlige sites. Men de lovlige tjenester er i en meget ulige konkurrence med et kriminelt marked og kan tilbyde et produkt til 0 kroner. Derfor hjælper det forhåbentlig, hvis vi får et redskab til at sende brugerne i den rigtige retning«, siger Maria Fredenslund.