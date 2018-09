'Den korte radioavis' stopper på Radio24syv Radio24syv kan efter eget twitter-udsagn rende Kirsten Birgit i røven. Nu flytter hun over til en internetradiokanal for igen at lave daglige nyhedsudsendelser.

Fra i dag er den kvindelige seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm ikke længere at finde på Radio24syv.

Sammen med resten af holdet bag det uhyre populære politiske satireprogram 'Den korte radioavis' - og senere den 'Den korte weekendavis' - rykker hun nu over på internetradiostationen Den2radio for igen at lave daglige nyhedsudsendelser.

»Beklager. Jeg glemte at begynde med punktum; Radio24syv kan rende mig i røven. Nu går jeg til Den2radio og laver nyheder! Hver dag! Live! Vi høres ved«, skriver hovedrollen selv på sin Twitterprofil.

Internetradioens daglige leder Jytte Nordholt bekræfter over for fagbladet Journalisten, at den kontroversielle og indflydelsesrige, men fiktive journalist for fremtiden skal sende hos dem.

»Hos os kommer programmet til at hedder Den2Radioavis. Og de her radioaviser kommer så hver dag. Cirka en time. Vi er ikke bundet op på, at de skal være færdige til en radioavis, så det tager den tid, som nu de synes, det skal vare i dag«, siger hun til Journalisten.

Hun håber, at det bliver et »scoop« for alle.

På Radio24syv har programchef Mads Brügger ikke andre kommentarer, end at »programmer starter, og programmer lukker, og sådan er det. Vi kan ikke se det store drama i situationen«.

Selv kommenterer hverken Kirsten Birgits alter ego Frederik Cilius eller Rasmus Bruun på det nye projekt. Det oplyser deres presseansvarlige Karen Lundsby Andersen.

Første afsnit kan høres her.