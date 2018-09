Anmeldelse af ny børneavis: Solidaritet, dialog og gammeldags dannelse Første udgave af Børne-avisen er lovende, og med tiden, når den har fået så godt fat i børnene, at den kan glemme deres forældre, skal avisen nok finde et fint leje mellem virkelighed og ideal.

Børneavisen er et sympatisk projekt. At lave en avis, der vil inddrage børn i den store samtale og fortælle om den fra deres eget perspektiv, er grundlæggende at tage børn seriøst og betragte dem som ligeværdige medborgere.

Men samtidig er det et sygt svært projekt. Som voksen har man alle mulige forestillinger om, hvad det vil sige at være barn. Ofte baseret på en kombination af en nostalgisk opfattelse af ens egen barndom (noget med fri leg uden fjernsyn), en meget voksen opfattelse af, hvad børn burde være (noget med dannelse), og en interesseret, men også lettere frustreret opfattelse af, hvad de i virkeligheden er (noget med skærmtid).

Aviser for børn er en tradition med rødder i oplysningstiden

Fra denne usikre platform skal man så tale direkte til barnet. Dette mystiske væsen.

I første udgave af Børneavisen er der masser af eksempler på, at avisen er reelt interesseret i, hvad målgruppen tænker, taler om og beskæftiger sig med. Der er interviews med børn og af børn.

Der er opfordringer til, at de sender spørgsmål og ideer ind til redaktionen og i det hele taget til, at de deltager aktivt og bidrager til indholdet af både den aktuelle avis og de kommende aviser. I avisens bedste artikel tager Tinus og Anton på 11 år med organisationen By the Ocean We Unite ud for at finde mikroplast i havet.

Artiklen er forbilledlig, fordi den både lader børnene reflektere over miljøproblemer og viser, at man selv aktivt kan gøre noget ved det.

Der er mange slags børn

Der er noget til mange forskellige slags børn. De børn, der elsker dyr, er ikke nødvendigvis de samme som dem, der gerne vil vide, hvad statsministeren mener. Børn er forskellige. Det glemmer de voksne tit. Men det gør Børneavisen ikke.

Men der er også et element af, at avisen her første gang gerne vil vise alt det, den kan og vil. Er der for eksempel nogen rigtig relevant anledning til et interview med Hans Jørgen Bonnichsen om terror andet end at vise, at denne avis har tænkt sig også at fortælle børn om de alvorlige emner? At det er gået 17 år siden angrebet på World Trade Center, ville ikke engang være en acceptabel anledning i de voksnes aviser.

Skribenten bag historien kommer ellers fra DR’s ’Ultranyt’, der mestrer øvelsen at orientere om de voldsomme dagsordener, når det er relevant. Og det er terror ikke hele tiden. Hverken for børn eller voksne. Voksenperspektivet sniger sig også ind i interviewet med youtuberne (voksne) RobinSamse, der ikke fortæller om det, de laver på YouTube, men om, at de har skrevet en bog sammen.

Robin siger: »At læse har nok hjulpet mig til at blive mere fantasifuld, tror jeg. Fordi man netop selv skal bruge sin fantasi i stedet for at blive ’fodret’ med billeder«. Selv youtuberne mener, at bøger er bedre end YouTube, når det kommer til at danne børns karakter og æstetiske sans. Selv om Børneavisen tydeligvis er skrevet i solidarisk og begejstret dialog med børn, ligger der også et (lidt gammelt) dannelsesperspektiv bag.

Aviser for børn er en tradition med rødder i oplysningstiden. I 1779 skrev den anonyme udgiver af det, der hed Avis for Børn, i avisens forord: »Da vi lagde Haand paa dette Arbeide, troede vi, at der vare Kundskaber og Efterretninger, Nyeheder og Tildragelser, som I burde nøiere vide og kiende, og efter hvilke det var saa naturligt, at I kunde være nyefigne; og nu bestemte vi os derfor at tilfredsstille denne Eders Videlyst: men vi foresatte os tillige at underholde Eders Læselyst med behagelige Anmærkninger og Fortællinger, saadanne, som kunde forskaffe Eder en ligesaa værdig Tidsfordriv, som ædel Nytte«.

Første udgave af Børneavisen er lovende, og med tiden, når den har fået så godt fat i børnene, at den kan glemme deres forældre, skal avisen nok finde et fint leje mellem virkelighed og ideal, eller som de ville skrive i Avis for Børn: mellem tidsfordriv og ædel nytte.