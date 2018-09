I dag får Danmark en ny børneavis: Den vil supplere de mange digitale tilbud til en svær målgruppe Ny børneavis vil guide børn gennem junglen af fake news og komplicerede nyheder. Men er der overhovedet et marked for journalistik til børn på gammeldags papir? Eksperterne er uenige.

Indsigt, læring og tid til ro og fordybelse. Det er det, man som læser får med Børneavisen. I hvert fald hvis man spørger chefredaktør Louise Abildgaard Grøn.

Avisen dumper i dag ind ad brevsprækken hos abonnenterne for første gang og skal med sine 24 sider levere »spændende, sjovt og relevant indhold« til børn i alderen 9-12 år. Men er der overhovedet et behov og et marked for aviser til børn i en digital tidsalder, hvor børn fødes med iPads i hænderne?

Papiravisen er et medie, som de unge har forladt for længe siden, og jeg tror ikke, de kommer tilbage igen. Det ville være højst overraskende Niels Nørgaard Kristensen, demokratiforsker og lektor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet

Det mener chefredaktøren. Hun ser en opposition mod børnenes øgede skærmtid og ønsket om et supplement til iPaddens kolde lys.

FAKTA Børneavisen Avisen udkommer første gang i dag og hver tirsdag 46 uger om året. Den fås både i løssalg og som abonnement. 8 udgivelser koster 199 kroner. Børneavisen er skrevet til børn i alderen 9-12 år, og børnene kan få indflydelse på avisens indhold og nominere en ven eller et kæledyr på avisens egen hjemmeside, www.boerneavisen.dk.

»I en verden fyldt med fake news er der brug for noget, der kan guide børnene i den jungle, det er. Og det mener jeg, en avis kan«, siger hun.

»Vores forundersøgelser viste, at børn rigtig gerne vil have nyheder og oplyses. De ved i virkeligheden rigtig meget, men problemet er, at de hører det meget sporadisk. Derfor går de og frygter mange ting og har brug for at få nyhederne lidt ned på jorden«.

Ingen løftet pegefinger

Børneaviser er ikke noget nyt, og det er ikke mere end et halvt år siden, at Berlingskes børneavis Kids News måtte lade livet i en sparerunde i mediehuset.

En af de helt store udfordringer ved at lave avis til børn er blandt andet at skrive uden at tale ned til dem. En kunst, de færreste journalister mestrer. Niels Nørgaard Kristensen, der er demokratiforsker og lektor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, tvivler på, at der er et marked for børneaviser.

»Ideen er knaldhamrende god alene af den grund, at børn får en kanal til at snakke på. Den politiske dannelse sker, i det øjeblik børn får en bevidsthed om, at de kan gøre en forskel, og at deres synspunkter også er vigtige. Den kanal har man typisk ikke som barn, fordi det er fremmed at blive spurgt«, siger han.

Alligevel vil det blive svært for avisen at slå igennem, vurderer forskeren.

»Papiravisen er et medie, som de unge har forladt for længe siden, og jeg tror ikke, de kommer tilbage igen. Det ville være højst overraskende og svare til, at oldtidskundskab igen bliver populært i gymnasierne«, siger Niels Nørgaard Kristensen og understreger, at det er sagt med »alle former for begrædelse«.

den nye børneavis skal styrke børns indsigt i nyhedsbilledet.

Den bekymring har professor på SDU Kirsten Drotner, der forsker i børns medievaner, ikke. Ifølge hende er det indholdet, der skal sælge.

Børneavisen er altså ikke nødvendigvis ekstra udfordret af sit – i nogles opfattelse – forældede format: »Den umiddelbare tendens til at lave en stor skillelinje mellem den analoge bog og iPads tror jeg ikke, man skal tage som afsæt. Det afgørende er at have et godt layout, som er appetitvækkende, og frem for alt at have nogle appellerende emner«, siger hun.

Netop layoutet har holdet bag avisen har haft særligt fokus på. De har blandt andet valgt at trykke avisen på specielt papir, der får farver og billeder til at fremstå flottere. Desuden er der igennem avisen brugt en ugle, en hund og et egern, der hver især repræsenterer henholdsvis viden, demokratiets vagthund og det legesyge. De skal give børnene en følelse af genkendelighed.