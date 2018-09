Omdiskuteret DR3-par tager til genmæle: »Det er frustrerende, at folk tror, vi er kede af det« I DR3-dokumentarserien 'Ku' godt må godt' følger vi Malou og Alex, der lever i et åbent forhold. Siden første afsnit har anmelderne mejet programmet ned. Lørdag besøgte parret 'Shitstorm' på P1 for at tale deres sag.

Malou står på sit værelse foran et spejl. I den ene hånd holder hun et videokamera og i den anden sin iPhone. Hun ringer sin kæreste Alex op:

»Hej skatte. Jeg er lige kommet hjem, og det har været - nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan tale. Det har været en af de bedste dates, jeg har været på nogensinde. Min make-up er helt fucked«.

»Hvorfor er din make-up fucked?«, spørger Alex.

»Det er, fordi vi har haft sex«.

»Er det rigtigt? Nå, sidst på dagen eller hvad?«.

»Nej, vi havde sex to gange. Det er noget af det mest fine, jeg har oplevet i vores forhold, siden vi åbnede det. Det var meget smukt. Jeg elsker dig«, afslutter Malou.

Således starter første afsnit af DR3-dokumentarprogrammet 'Ku' godt må godt', hvor man følger 27-årige Alex og 24-årige Malou, der lever i et åbent forhold.

I medierne har programmet fået en hård medført. Information skrev, at det er tåkrummende på et niveau, som ikke er set mage før i dansk tv. Marie Andersen fra Politiken beskrev serien som at se ind i et åbent benbrud:

»Det lyder jo meget interessant at få indblik i, hvordan to unge mennesker tackler den livsstil. Men det er falsk varebetegnelse. Vi skal i stedet kigge ind i det, der fremstår som et dysfunktionelt forhold, som ikke er modent til at invitere et tv-hold med ind under dynen og huden«.

Lørdag aften deltog parret i radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 for at tage til genmæle.

»Folk forstår det ikke«

I programmet fremstår Malou, som den der får mest sex og ser flest partnere. Det er hende, der får mest ud af det, mener anmelderne. Som om hun kun ønsker sig selv det bedste i parforholdet.

Vært i 'Shitstorm', Abdel Aziz Mahmoud, spørger hende, hvorfor det er ærgerligt, at seerne tror det.

»Jeg vil ikke stå på mål for noget, som ikke er faktuelt korrekt. For det er simpelthen ikke sandt«, siger Malou og fortsætter:

»Det er vi meget frustrerede over, for man tror ikke, at Alex har lyst til det åbne forhold. Men folk fatter ikke, at det faktisk er ham, som er drivkraften bag. I programmet ligner det, at jeg har gang i mange, men det har jeg ikke. Jeg ser en fast elsker, hvor Alex dater meget mere«.

Aftabuisering af det åbne forhold

I 'Shitstorm' taler de om, hvordan Malou ofte virker ovenpå i programmet og Alex en smule stresset over situationen. De synes ikke, at programmet viser et sandfærdigt billede:

»Vi vil gerne aftabuisere det åbne forhold og sætte emnet på dagsordnen. Og vi ville gerne være med til at udbrede den forståelse af, hvad man kan som et par. Det er så gået lidt galt i vores tilfælde«, siger Malou.

Men parret har ikke modtaget mange private beskeder eller reaktioner i gadebilledet. Det meste er foregået i medierne:

»Folk har for det meste skrevet om os og ikke til os, hvilket er ærgerligt. For vi vil gerne snakke om det. En del har faktisk skrevet til mig; pas lige på hende, Malou«, siger Alex og fortsætter:

»Som seer tror jeg bare ikke, at man altid forstår situationen, fx. når vi sidder i sofaen og snakker. Jeg ligner ofte en, der er ked af det, når jeg stirrer ned i jorden, men det er jeg ikke. Jeg var bare presset over min eksamen. For jeg ved godt, Malou har sex. Det betyder ikke så meget for mig«.

Til sidst i programmet påpeger Abdel Aziz Mahmoud, at Malou blev ked af det, lige før de gik live. Hun fortæller, hvordan snakken med tilrettelæggerne har været svær. Ikke at blive hørt i processen. Det har været hårdt:

»Det er frustrerende, at folk tror, vi er kede af det, når vi faktisk er glade«.