Google: »Hvis du gerne vil søge efter konspirationsteorier eller løgne om Mette Frederiksen, er du i din gode ret til det«

FAKTA

Cybertruslen

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) står Danmark over for »en meget høj cybertrussel«. Bl.a. fordi Rusland har vist vilje til at udføre cyberangreb for at påvirke meningsdannelsen i andre lande op mod demokratiske valg. Og ifølge justitsministeren har der allerede været forsøg på at påvirke det danske demokrati.

Regeringen fremlagde 7. september en handlingsplan, der skal sikre det

kommende folketingsvalg.

Ud over techgiganterne vil regeringen også gå i dialog med de store danske medier, public service-medierne, FE, PET og de andre partier i Folketinget.

