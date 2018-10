Her er ministeriets våben, der skal gøre det umulige - stoppe ulovlig streaming Et nyt tiltag, 'Share With Care', skal guide danske internetbrugere væk fra ulovlige hjemmesider og over til lovlige, når der skal ses film og høres musik online. Bag kampagnen står blandt andet Kulturministeriet.

Vi er glade for at besøge ulovlige hjemmesider i Danmark. I 2017 blev der klikket ind på en hjemmeside med ulovligt indhold 1,63 millioner gange. Hver dag.

Det svarer til 596 millioner besøg på et år, hvilket var en stigning på 67 procent i forhold til 2016, viser tal fra RettighedsAlliancen.

Udviklingen påvirker markedet for kulturprodukter, fordi rettighedshavere til blandt andet film, musik og bøger - naturligvis - mister penge, når folk bruger deres produkter uden at betale.

Hidtil har kampen været svær at vinde for rettighedshaverne, men nu lancerer Kulturministeriet sammen med RettighedsAlliancen, Teleindustrien og Dansk Industri et nyt tiltag, der skal forsøge at bremse udviklingen og gelejde flere folk over på lovlige hjemmesider, når de forsøger sig at tilrane sig produkter gratis.

Ulovlig streaming 10 pct. har streamet eller downloadet ulovligt de seneste 12 måneder. For unge under 30 er det 28 procent. 11 pct. synes, det er i orden at streame og downloade ulovligt. For unge er det 22 pct. I alt har 29 pct. downloadet eller streamet ulovligt i deres liv. Kilde: Dansk Erhverv, 2018

Kampagnen 'Share With Care', der lanceres 9. oktober, vil forsøge at begrænse besøg på ulovlige sider ved at besøgende bliver mødt af et skilt, der guider dem hen til en lovlig udgave af det indhold, de ledte efter.

»Det er målet med 'Share With Care', at vi ikke alene stopper trafikken til ulovlige sider, men også flytter dem hen til de lovlige tjenester. I dag findes der nemlig massevis af lovlige tjenester og produkter, som tilbyder de oplevelser, som brugerne er på jagt efter«, siger Maria Fredenslund, direktør for RettighedsAlliancen i en pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen.

RettighedsAlliancen forventer, at kampagnen 'Share With Care' vil stoppe mindst 75 procent af trafikken til sider, der står bag distribution af ulovlige produkter. Det er vel at mærke kun sider med blokeringsskilte, som dette tal dækker over. Sådan et bliver man blandt andet mødt af, hvis man forsøger at gå ind på The Pirate Bay.

Brug for samlet indsats

'Share With Care'-kampagnen inkluderer også en hjemmeside, hvor man blandt andet finder gode råd til at spotte en ulovlig hjemmeside, ligesom siden også har oversigter over lovlige købs- og abonnementstjenester til både film, tv-serier, musik og litteratur.

Foto: Screenshot

Besøgene på de ulovlige hjemmesider medfører ikke blot tabte indtægter for producenter af musik, film og bøger. De udgør også en risiko for brugeren selv, fordi man på ulovlige hjemmesider risikerer, at ens fortrolige oplysninger bliver stjålet og misbrugt af kriminelle.

I april nedsatte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) en taskforce til at retsforfølge ulovlige streamingtjenester.