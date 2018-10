Ansatte på DR Syd har nedlagt arbejdet i sympati med kolleger DR har nu varslet ansatte om fyringer. Flere ansatte på DR Syd er gået hjem - det ikke vil være muligt at producere god radio, net og tv til syd- og sønderjyderne. har nedlagt arbejdet i sympati med de af deres kolleger, der er blevet varslet fyret.

DR har varslet de medarbejdere, der skal afskediges.

Det fortæller Henrik Friis Vilmar, der er formand for journalistgruppen i DR.

Hvor mange fyringer, der er tale om, vil Henrik Friis Vilmar ikke fortælle. Men han fortæller, at det er en hård dag.

»Stemningen er selvfølgelig trykket. Mange er allerede nu kede af det, enten fordi de har mistet deres arbejde, eller fordi de har mistet en god og dygtig kollega. Det er uforståeligt for mange, siger Henrik Friis Vilmar.

Mandag morgen klokken 8 skulle alle DR ansatte sidde klar til måske at modtage et opkald, hvor deres chef fortalte, at DR har i sinde af afskedige dem.

Fællestillidsmanden fortæller, at det meste af dagen skal gå med samtaler.

»For vores vedkommende og for vores tillidsrepræsentanters vedkommende vil der være samtaler mellem dem, der skal afskediges, og ledelsen til langt ud på eftermiddagen«.

Han forventer, at de sidste samtaler afholdes efter klokken 17.

På DR Syd har alle medlemmer af Dansk Journalistforbund, der blandt andet er et fagforbund for journalister, nedlagt arbejdet onsdag.

Ikke muligt at producere god radio, tv og net i dag

Det sker i sympati med dem, der er blevet varslet fyret, skriver journalisten.dk med henvisning til en udtalelse fra DR Syd.

»Morgenen igennem har vi hver især fået meldinger om vellidte dygtige kolleger i DR, som nu ikke længere skal væres vores kolleger«.

»Med de beskeder in mente har vi valgt at sige, at det ikke vil være muligt at producere god radio, net og tv til syd- og sønderjyderne. Vi har derfor i sympati valgt at gå hjem og mødes igen torsdag d. 11-10-18 klokken 9«, lyder det fra DR Syd-medarbejderne ifølge journalisten.dk.

Mellem 375 og 400 stillinger skal nedlægges som led i besparelserne hos DR.

Mandag kunne Mediawatch skrive, at 26 medarbejdere i public service-institutionen har fået et tilbud om et nyt job eller et job på ændrede vilkår i stedet for at blive opsagt før den såkaldte prikkerunde.

DR's spareplan er en konsekvens af det seneste medieforlig, hvor DR blev pålagt at spare 20 procent på budgettet.

Det har blandt andet betydet, at en række tv- og radiokanaler skal lukke.

ritzau