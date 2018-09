DR's generaldirektør: »Vi nedlægger faktisk relativt flere stillinger blandt cheferne« Maria Rørbye Rønn mener ikke, at DR's ofte internt udskældte styringsmodel burde laves om i forbindelse med spareplanen.

Politikerne, borgerne, medierne og de ansatte på DR skal være helt på det rene med konsekvenserne af den spareplan, som nu følger i halen på regeringen og Dansk Folkepartis beskæringer af DR's økonomi med 20 procent.

Det gjorde generaldirektør Maria Rørbye Rønn i dag gentagne gange et nummer ud af, da hun præsenterede planen for offentligheden.

»Forventningsafstemningen om at vi bliver mindre, at vores markedsandel falder, vores dækning falder og tidsforbruget på DR's tilbud falder, det er meget vigtigt at være tydelig om den«, lød det flere gange.

Spareplanen vil blandt andet lukke radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz, sammenlægge tv-kanalerne DR 2 og DR K og forvise indholdet for de større børn og de unge på DR Ultra og DR 3 helt fra sendefladen til fordel for universer på nettet.

Men sidstnævnte er ikke alene et svar på sparekniven, siger hun, da Politiken fanger hende kort per telefon i en bil mod Aarhus for at informere endnu et hold medarbejdere om de besparelser, der i det jyske især vil ramme sporten og underholdningen.

»Det, vi har ønsket med denne plan, er - ud over at løse spareopgaven, som er politisk besluttet for os - at lave en udviklingsplan, der sikrer, at vi forbliver relevante over for hele befolkningen. Her har vi besluttet, at Ultra og DR 3 bliver rene digitale universer fra 2020. For børn og unge er så digitale i dag, og forbruget af flow tv falder markant i de årgange, så den fremtidige måde at løse den opgave på vil bare være digital«, siger hun.

»Det, som det først og fremmest kræver af os, er, at vi faktisk formår at udvikle indholdet, så det til stadighed er relevant, spændende, appellerende, provokerende og nyskabende for de målgrupper«.

Forsvarer ledelse

Du har lagt meget vægt på, at I også skærer i topledelsen i dag, men hvorfor har I ikke lavet om på den grundlæggende styringsmodel, som ofte er blevet kritiseret for at skabe masser af dobbeltledelse?

»Jeg tror ikke, der findes moderne mediehuse i dag, der ikke har en funktion, hvor man planlægger og bestiller, hvordan kanaler og tjenester skal være ud imod befolkningen. Det, der til gengæld er vigtigt, er, at vi sørger for, at DR Medier skal fokusere på den kerneopgave. At det bliver et mindre DR Medier. At der er færre redaktører«.

»Vi skaber mange forandringer her ved at flytte områder ud nu, men også ved at kanalcheferne på tv afskaffes, så programbestillingerne sker med udgangspunkt i indholdet og genrerne«.

Hvis ikke der var blevet skåret, skal jeg så forstå dig sådan, at det ledelseslag nok var blevet for stort alligevel?

»Vi har ikke på noget tidspunkt været for mange chefer i forhold til medarbejdere. Der har været en ratio, der hedder cirka 1 chef per 20 medarbejdere. Det er et fuldstændig rimeligt niveau. Men det er klart, at når vi bliver mindre og nedlægger mange stillinger blandt medarbejdere, så er det vigtigt, at vi nedlægger forholdsmæssigt lige så mange blandt chefer, også i direktørlaget. Og vi nedlægger faktisk relativt flere stillinger blandt cheferne end blandt medarbejderne med denne plan«.

Bagedyst består

Hvis DR i bred forstand skal være smallere og mere fokuseret, hvorfor så overhovedet vælge at køre videre med programmer som 'Den Store Bagedyst'?

»Fordi det er vigtigt, at vi har programmer inden for alle genrer. De løfter jo helt forskellige opgaver, og hvis man udelukkende har smalle programmer, så bliver man en smal institution. Vi har en bred opgave, som også er defineret fra politikerne, med at være en bred kulturinstitution med relevans for hele befolkningen«.

»Men med denne plan kommer vi til at bruge 88 procent af alle vores programmidler på nyheder, på aktualitet og debat, på kultur og oplysning, på musik og vores orkestre og på dansk tv-drama og fiktion. Det er altså kerneområderne, vi bruger langt de fleste af pengene på«.