Tyvstjæler 'Game of Thrones', 'Bodyguard' og Premier League-fodbold: Ulovlig saudisk streamingtjeneste får broadcastgiganter til at råbe op Ulovlig distribution af tv og streaming får nu BBC og Sky til at bede Den Europæiske Kommission om at gribe ind over for Saudi-Arabien, hvad der blandt andet har fået kæmpeselskabet BeIN Media til at sagsøge den saudiske stat for en milliard kroner.

Broadcastgiganterne BBC og Sky har bedt Den Europæiske Kommission om at gribe ind over for Saudi-Arabien.

Ifølge The Guardian står landet nemlig bag distribution af pirat-streaming-tv, der har givet flere tusinde seere i Storbritannien ulovlig adgang til for eksempel tv-serierne ’Game of Thrones’, ’Bodyguard’ og den engelske Premier League i fodbold.

Det har de fået gennem BeoutQ, en onlinetjeneste, der i starten var geoblokeret og derfor kun tilgængelig i Saudi-Arabien. Hurtigt har den vokset sig til at blive en de største spillere i pirat-streaming-industrien.

Efterfølgende har det været muligt for eksempelvis britiske seere at købe sig adgang til set-up boxes, der muliggjorde den ulovlige streaming, selv hvis man befandt sig uden for saudiarabiske grænser.

Nu er det nok

BeoutQ’s stigende popularitet har derfor fået broadcastgiganten Sky, der opererer i syv lande i Europa, og BBC til at sende breve til Anna Malmström, Europa-kommissær for Indre Anliggender, hvori de protesterer mod den saudi-arabiske regering.

I brevet fra Sky stod der blandt andet, »at truslen mod europæiske tv-stationer og rettighedsejere er relativt ny, men noget, der vokser sig større og større«.

En talsperson fra BBC meldte ud, at de er klar til at kæmpe mod piratstreaming af deres kanaler og indhold internationalt. Samtidig har BBC stablet flere samarbejdsaftaler på benene med andre medier for at komme problemet til livs.

Sagsøgt af Qatar

BeoutQ transmitteres internationalt af det saudiarabiske satellitselskab Arabsat på 10 kanaler, som har den saudiske stat som sin største aktionær, og tilbyder også streamning.

Den ulovlige tjeneste gik i luften sidste år, og den startede med at tage indhold fra BeIN Media Group, et selskab i Qatar, der blandt andet ejer beIN Sports og filmstudiet Miramax, der blandt står bag hitfilmene ’Bridget Jones’ og Quentin Tarantinos ’Kill Bill’.

BeIN Media, der har 55 millioner betalende tv-kunder, har for eksempel også brugt flere milliarder på rettighederne til Premier League, Champions League. World Cup, NBA og NFL.

Det har også fået netværket til at sagsøge den saudiarabiske stat for 1 milliard kroner. Ifølge The Guardian har det ikke været muligt at få en kommentar fra det saudiske kulturministerium.