Efter sparekniven: Nu rundbarberer DR sine radioaviser DRs kanaler får samme Radioavis som led i spareplanerne.

Fra nytår vil der ikke længere være forskellige versioner af radioaviser på DRs kanaler.

Som led i de omfattende spareplaner samler Danmarks Radio radioaviserne på P1, P4 og de digitale kanaler til én og samme radioavis. Samtidig lancerer DR en nyhedspodcast, så folk i højere grad selv kan bestemme, hvonår de vil orienteres om verden omkring sig. Det skriver MediaWatch.

Hidtil har P1 »lidt karikeret« været prioriteret ud fra væsentlighed, mens P4’s radioaviser har lagt mere vægt på forståelighed og relevans, siger nyhedschef Thomas Falbe til Mediawatch:



»Der har været en radioavis på P1, en anden med et andet koncept på P4 og så en tredje frem til sidste år på DAB-kanalerne«, siger nyhedschefen.

Men fra 2019 bliver der altså kun en version ud over P3 Nyhederne, som forbliver uændret.

Radioaviserne vil fremover blive på fem minutter om morgenen og sidst på eftermiddagen samt klokken 24. De øvrige radioaviser vil blive på tre minutter med undtagelse af middagsradioavisen klokken 12, som fortsat vil vare 15 minutter.

I forbindelse med at radioaviserne rundbarberes fra 1. januar, går Danmarks Radio i gang med at udvikle en nyheds-podcast. Nok skal der spares, men øvelsen går også ud på at tilpasse DR en digital tidsalder, siger Thomas Falbe. Med en podcast kan lytterne selv afgøre, hvornår de vil høre nyheder.