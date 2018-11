Rasmus Paludan: Før han blev »danernes lys«, lagde han fotos af færdselssyndere på nettet

Serie

Hvordan blev en højreradikal politiker et hit blandt børn og unge?

I en række artikler ser Politiken nærmere på den kontroversielle højreradikale politiker Rasmus Paludan, som er blevet en internetfænomen hen over sommeren og efteråret. Det gør vi for at forstå, hvordan en yderligtgående politiker uden reel indflydelse kan få seersucces på YouTube – også blandt de helt små. Denne artikelserie vil prøve at forklare, hvordan det univers fungerer, og hvordan de unge opfatter den kontroversielle politiker fra det yderste højre.