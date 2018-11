CNN lægger sag an mod Trumps administration Det Hvide Hus har ikke umiddelbart reageret på sagsanlæg i sag om journalist, der udelukkes fra pressemøder.

Tv-stationen CNN har lagt sag an mod Donald Trumps administration, fordi en af tv-stationens journalister har fået inddraget det pressekort, der giver adgang til Det Hvide Hus.

I sagsanlægget fra CNN hedder det, at Det Hvide Hus har krænket journalisten Jim Acostas rettigheder ved at fratage ham hans akkreditering efter en ophedet ordduel med præsidenten.

Sagen er blevet rejst ved en distriktsdomstol i Washington D.C.

Der har været meget diskussion om, hvorvidt en videooptagelse af den ophedede ordveksling mellem præsidenten og CNN-journalisten er blevet manipuleret.

Formålet med en påstået manipulation skal have været at fremstille CNN-korrespondent Jim Acosta som mere aggressiv, end han i virkeligheden var. Episoden fandt sted på et pressemøde med Trump efter midtvejsvalget i sidste uge.

Det Hvide Hus hævder, at Acosta 'lagde hånd' på en kvindelig praktikant. Hun forsøgte flere gange at vriste mikrofonen fra journalisten, efter at han havde stillet kritiske spørgsmål til præsidenten.

På tv-billeder kan man se kvinden, som rejser sig fra en stol på første række og går hen til Jim Acosta. Hun forsøger tre gange at tage mikrofonen ud af hånden på ham, mens hun flere gange kigger op på præsidenten.

Jim Acosta virker under hele optrinet til at fokusere på Trump, og først da kvinden tredje gang forsøger at tage mikrofonen, vender han blikket mod hende og strejfer hendes arm med sin hånd.

Flere medier har siden rapporteret, at hastigheden er sat op i en video, Det Hvide Hus har offentliggjort af hændelsen. Det skal ifølge medierne være sket for at få Acostas armbevægelser til at fremstå mere pågående.

ritzau